Sadir participó de la inauguración de obras de pavimentación en Alto Comedero

El gobernador destacó la importancia de la conectividad que proporciona la obra y resaltó el avance del puente en construcción que facilitará la transitabilidad.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, participó junto al intendente de la Capital, Raúl Jorge, del acto de inauguración del pavimento de la calle Los Lapachos en el sector El Milagro de Alto Comedero.

Sadir destacó la importancia de la conectividad que proporciona la nueva obra, y mencionó el avance del puente en construcción que facilitará la transitabilidad en la zona.

También ponderó los trabajos de pavimentación de arterias del Alto Comedero que mejorarán el desplazamiento de la gente en el barrio.

El mandatario, además, subrayó el compromiso del Gobierno provincial y municipal para seguir trabajando en obras y servicios que beneficien a los vecinos de Alto Comedero, enfatizando la necesidad de mejorar la calidad de vida y la comodidad en el acceso al barrio.

En tal sentido, afirmó que “el gran desafío es la concreción de obras y de servicios que son tan necesarios para todos los vecinos”.

Finalmente, recordó que, la situación mejoró gracias a las obras realizadas, y que las lluvias ya no causan tantos inconvenientes como años antes, y agregó que su intención es continuar colaborando con la comunidad en futuros proyectos.

Por su parte, el intendente Jorge agradeció el apoyo del gobernador y pidió a los vecinos que cuiden las obras. Y resaltó que se realizaron esfuerzos significativos, a pesar de las limitaciones de financiamiento, y que se alcanzó casi el 90% de la meta en las obras encaradas en la avenida Carahuasi.

Además, resaltó la importancia de las decisiones políticas inteligentes para mejorar los servicios en Alto Comedero.

Hizo hincapié en la construcción del nuevo estadio y corredores verdes, y adelantó que el desfile del 19 de abril se llevará a cabo en la Avenida Forestal.

Por último, reafirmó el compromiso de seguir trabajando en el desarrollo de la ciudad.

En tanto, Gabriela Ramos, titular del centro vecinal del barrio, destacó que la obra es importante no solo por facilitar el transporte, sino también por mejorar la salud de los vecinos, quienes enfrentaban problemas respiratorios debido al polvo y la tierra.

Ramos expresó su gratitud y mencionó la importancia de seguir trabajando en conjunto para llevar a cabo futuros proyectos.

Asistieron también al acto el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Normando Álvarez García; el titular del IVUJ, José Paiquez; legisladores provinciales; funcionarios y ediles capitalinos; y vecinos de la zona.

Sobre la obra en Alto Comedero

Se completó la pavimentación, que conecta desde el este hasta el oeste, atravesando varios sectores. Esta nueva avenida Interbarrial une la avenida Intersindical con la Ruta Nacional 66 y la Ruta Nacional 9, mejorando la conectividad en la zona.

Además, la obra se vincula con otras avenidas, como Carahuasi y Marina Vilte, optimizando el recorrido del transporte público y garantizando un servicio más eficiente.

La pavimentación no solo representa una mejora en la infraestructura urbana, sino que también consolida un eje comercial estratégico que fomentará el desarrollo económico del área.