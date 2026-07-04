Imputaron por femicidio al acusado del crimen de su cuñada en Alto Comedero

La mujer fue hallada sin vida con heridas provocadas con un arma blanca.

En audiencia imputativa, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, a cargo del fiscal Juan Sorbello, formalizó la imputación contra el hombre detenido por el homicidio de una mujer de 47 años ocurrido en el barrio Aeroparque de Alto Comedero y solicitó la prisión preventiva, que fue concedida por el plazo de 90 días.

El hecho se registró en una vivienda ubicada sobre calle Teniente Vázquez, donde la víctima convivía junto a su pareja, su hijo, el imputado —cuñado de la mujer— y otros integrantes del grupo familiar.

Durante la audiencia, en la que estuvieron presentes representantes del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) del MPA por los hijos mayores de edad de la víctima y la Defensoría de Menores por los hijos menores edad, la Fiscalía imputó al acusado por el delito de homicidio agravado por el vínculo o por la existencia de una relación preexistente (artículo 80 inciso 1 del Código Penal), por alevosía (artículo 80 inciso 2) y por mediar violencia de género -femicidio- (artículo 80 inciso 11).

Asimismo, el juez interviniente hizo lugar al pedido fiscal y dispuso la prisión preventiva por 90 días. En el mismo acto se convalidaron todos los secuestros realizados durante la investigación y se autorizó la apertura y extracción de datos de los teléfonos celulares incorporados a la causa.

Por otra parte, fueron rechazados los planteos de inimputabilidad y el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa.

La investigación continúa con la producción de nuevas medidas probatorias tendientes al esclarecimiento del hecho.