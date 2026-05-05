Hospitales universitarios del país alertan que solo podrán funcionar 45 días más

Directores médicos denunciaron que no recibieron fondos en 2026 y alertaron por un «riesgo inminente» en la atención. El Gobierno aseguró que las transferencias se realizaron con normalidad.

Los hospitales universitarios del país atraviesan una situación crítica por falta de financiamiento y advirtieron que podrían dejar de funcionar en un plazo de 45 días. Así lo señalaron autoridades médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), quienes denunciaron que en lo que va de 2026 no recibieron partidas presupuestarias para su funcionamiento.

El reclamo abarca a diez hospitales universitarios en todo el país: seis dependientes de la UBA, dos en la provincia de Córdoba, uno en Mendoza y otro en La Rioja. Según detallaron, el presupuesto total previsto asciende a 80.000 millones de pesos, de los cuales una cuarta parte debía haberse ejecutado entre enero y abril. Sin embargo, sostienen que «no se ha recibido un solo peso».

Los hospitales de la UBA —entre ellos el Hospital de Clínicas José de San Martín, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari— atienden a unas 700 mil personas por año y cumplen funciones clave en la formación de profesionales de la salud y en investigación.

En conferencia de prensa, el director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, describió el impacto de la falta de fondos: «No podemos generar deudas que después sean imposibles de solventar, así que lamentablemente tenemos que achicar el funcionamiento». Según indicó en Cadena 3, el hospital ya opera al 50% de su capacidad y «no se puede seguir reduciendo más».

Melo detalló que el ajuste afectó servicios esenciales: «Achicamos la seguridad, la limpieza, las licitaciones de medicamentos y los honorarios de anestesistas. Cada cirugía requiere insumos, profesionales y descartables, y todo eso implica costos». En ese sentido, advirtió que sin recursos «no podemos internar ni liberar la lista de cirugías».

El director también alertó sobre insumos críticos: «El hospital necesita comprar oxígeno, que es extremadamente caro. Si no podemos hacerlo, la atención se vuelve inviable. Nuestra responsabilidad pasa a ser irresponsabilidad si no podemos garantizar lo básico». Y concluyó: «El límite es un mes y medio más».

Por su parte, el director del Instituto Lanari, Norberto Lafos, afirmó: «Llevamos un cuatrimestre entero sin recibir fondos. No hemos visto un solo peso y eso pone en riesgo la calidad de atención». Además, explicó que recurren a «ingeniería financiera» para sostener el sistema, con retrasos en pagos a proveedores, donaciones y uso restringido de ingresos por obras sociales.

A la falta de presupuesto se suma el deterioro salarial. Melo señaló que existe un retraso superior al 50% y que «entre el 70% y el 80% del personal cobra por debajo de la línea de pobreza». Detalló que los residentes perciben alrededor de 1,5 millones de pesos, enfermeros 1,1 millones y personal administrativo cerca de un millón.

El reclamo se produce en la antesala de la marcha federal universitaria convocada para el 12 de mayo por el Consejo Interuniversitario Nacional, gremios docentes y la Federación Universitaria Argentina, con eje en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795. Esa norma fue judicializada y su implementación parcial se encuentra en disputa.

Desde el Gobierno nacional, el Ministerio de Capital Humano rechazó las denuncias y aseguró que «se transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados», incluyendo los destinados a salud, tanto para salarios como para gastos de funcionamiento.

Mientras persiste la controversia, las autoridades médicas sostienen que la crisis actual no tiene precedentes recientes. «Hubo momentos difíciles, como en los años 83 y 84, pero esta es una crisis de funcionamiento real. No es una cuestión política, se resuelve con números», afirmó Lafos.

(Cadena3)