El ISJ abre las inscripciones para sus talleres socioeducativos en toda la provincia

La obra social provincial ofrece actividades gratuitas para afiliados adultos mayores y personas con patologías crónicas en capital y en seis localidades del interior de la provincia.

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), informa que, a partir del 20 de mayo, estarán abiertas las inscripciones para participar de los Talleres Socioeducativos 2026, una propuesta integral de promoción de la salud destinada a afiliados adultos mayores y afiliados con patologías crónicas como diabetes, hipertensión, celiaquía y afecciones articulares.

Las actividades, organizadas por el Área de Prevención y Promoción de la Salud del ISJ, se desarrollarán tanto en la sede central de San Salvador de Jujuy como en las localidades de San Pedro, Libertador General San Martín, Humahuaca, La Quiaca, Perico y Palpalá.

Una propuesta para cada necesidad

Para los afiliados adultos mayores, la actividad incluye disciplinas como pilates; yoga; gimnasia; folclore; zumba; aquagym; psicomotricidad y nutrición. En tanto que, aquellos afiliados que presenten patologías crónicas, podrán acceder a talleres de entrenamiento funcional, gimnasia moderada, ritmos, acompañamiento emocional y nutrición y cocina saludable.

En el interior, las actividades se dictarán en las sedes de la Casa del Jubilado de San Pedro, el CIC de Humahuaca, el CIC Barrio San José de Palpalá y la Delegación ISJ de Perico, entre otras.

Cómo inscribirse talleres socioeducativos del ISJ

Para participar, los interesados deberán presentar el formulario de inscripción, provisto por la obra social, junto con un apto médico para la realización de actividad física.

Las inscripciones se reciben en el Área de Prevención y Promoción de la Salud, Anexo Lavalle ISJ, de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.

También se podrán comunicar al 0810-777-7258, interno 175, en el mismo horario. En el interior, los afiliados pueden inscribirse en las delegaciones que tiene la obra social provincial.