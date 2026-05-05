“Las memorias a escena”: Abren convocatoria para la Feria del Libro de Jujuy 2026

Quedan días para sumarse a la 22° Feria del Libro de Jujuy: convocatoria abierta hasta el 15 de mayo. Este año el eje temático es «Las memorias a escena».

La 22° edición de la Feria del Libro de Jujuy ya tiene convocatoria abierta. Quienes quieran participar con presentaciones de libros, talleres, obras teatrales, charlas o intervenciones artísticas pueden inscribirse hasta el 15 de mayo a través del formulario oficial.

En su vigesimosegunda edición se pone en primer plano la relación entre memoria, identidad y expresión artística. Bajo el lema «Las memorias a escena», la organización recibe propuestas de distinto formato: presentaciones de libros, charlas, talleres, obras, intervenciones artísticas y experiencias interdisciplinarias.

La convocatoria está dirigida a toda la comunidad —escritores, artistas, grupos culturales, instituciones educativas y organizaciones sociales— y permanece abierta hasta el 15 de mayo.

Cuenta regresiva para la Feria del Libro de Jujuy

El evento tendrá lugar del 7 al 15 de agosto en el Cabildo Histórico de Jujuy, uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la provincia.

Las inscripciones se realizan mediante el formulario en línea disponible en https://forms.gle/naQTDV6fRxKnj2Yj9. Para consultas y novedades, la Feria tiene presencia activa en redes sociales bajo el usuario @feriadellibrojujuy.