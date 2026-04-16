Dengue y chikungunya: Profesionales de la Universidad de Massachusettsy de la UNJu focalizan su trabajo en San Pedro

Investigadores de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos y la Universidad Nacional de Jujuy se suman a Defensa Civil de San Pedro en la lucha contra el dengue y chikungunya.

Investigadores de la Universidad de Massachusetts de Estados Unidos, en conjunto con profesionales de la Universidad Nacional de Jujuy, llevan adelante un trabajo articulado con la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el dengue y el chikungunya mediante el estudio y monitoreo del mosquito vector en la ciudad.

El profesor Mario Linares, del Instituto de Biología de la Universidad Nacional de Jujuy, explicó que el equipo de investigación se encuentra desarrollando tareas de campo en distintos sectores de San Pedro, incorporando tecnología y conocimiento científico para mejorar las estrategias de control.

En este marco, destacó la participación de la investigadora y geógrafa Vanchy Ly, quien realiza su doctorado en la Universidad de Massachusetts forma parte del proyecto internacional.

Linares señaló que la investigadora trabaja en el análisis de datos de teledetección e imágenes satelitales, los cuales se combinan con información obtenida en territorio sobre la oviposición de mosquitos. Este enfoque permite avanzar en la construcción de mapas de riesgo que identifican las zonas con mayor presencia del vector, facilitando la toma de decisiones para la prevención y control de enfermedades.

Las tareas se desarrollan de manera coordinada entre la Universidad Nacional de Jujuy, Defensa Civil y áreas municipales, abarcando distintos barrios de la ciudad como Ejército del Norte, La Merced, el centro y otros sectores estratégicos. En estos lugares se instalan y monitorean sensores de oviposición que permiten recolectar datos clave sobre la actividad del mosquito.

Por su parte, la investigadora Vanchy Ly expresó que su participación en el proyecto representa una valiosa experiencia para su formación académica y su tesis doctoral. Destacó el uso de herramientas de teledetección para contribuir al control del mosquito vector y remarcó la importancia del trabajo en territorio. Asimismo, valoró la colaboración de la comunidad local, resaltando la predisposición y acompañamiento de los vecinos durante las actividades de campo.

Desde Defensa Civil de San Pedro de Jujuy, su director Cristian Martínez indicó que el trabajo conjunto con el equipo de investigadores se viene desarrollando desde el año pasado, consolidándose en la actualidad con la implementación del proyecto en curso. En este sentido, explicó que agentes del área participan activamente en la colocación y reposición de sensores en distintos puntos de la ciudad.

Martínez subrayó que la información generada por el equipo científico resulta fundamental para el municipio, ya que permite identificar los sectores con mayor índice de presencia de mosquitos, facilitando la planificación de acciones concretas para la eliminación de criaderos. Además, remarcó la importancia de este trabajo en el contexto sanitario actual, ante la circulación de enfermedades como el chikungunya.

Finalmente, destacó que la articulación entre instituciones académicas internacionales, la Universidad Nacional de Jujuy y el municipio fortalece las estrategias locales de prevención, aportando conocimiento científico aplicado que contribuye directamente al bienestar de la comunidad y a la lucha contra enfermedades transmitidas por mosquitos.