Histórico banderazo argentino en Times Square: Más de 10 mil hinchas coparon Nueva York

La pasión albiceleste volvió a cruzar fronteras. Pese a la lluvia, miles de fanáticos colmaron el corazón de Manhattan para brindarle el último aliento a la Scaloneta antes del duelo decisivo frente a España.

Nueva York amaneció teñida de celeste y blanco. A menos de 24 horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, más de 10 mil hinchas argentinos protagonizaron un multitudinario banderazo en Times Square y transformaron una de las esquinas más famosas del planeta en una auténtica fiesta albiceleste.

La convocatoria, organizada para darle el último respaldo al equipo de Lionel Scaloni, reunió a fanáticos llegados desde distintos puntos de la Argentina y de varios países. Desde temprano, las camisetas de Lionel Messi comenzaron a multiplicarse en las calles de Manhattan hasta convertir el emblemático cruce de la Séptima Avenida y la calle 46 en un escenario impensado: bombos, banderas, cánticos y una pasión capaz de eclipsar incluso las gigantescas pantallas luminosas de Times Square.

Ni siquiera la lluvia logró frenar el entusiasmo. El mal tiempo, que se hizo presente desde el mediodía en Nueva York y en las zonas cercanas al MetLife Stadium, fue apenas un detalle para una multitud que resistió bajo paraguas y pilotos impermeables mientras cantaba sin descanso.

“Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Leo Messi todos la vuelta vamos a dar”, entonaron miles de gargantas al unísono. También hubo espacio para los clásicos dedicados a Inglaterra, todavía fresca en la memoria tras la épica semifinal: “Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés”, resonó entre los rascacielos neoyorquinos.

Como en cada gran cita de la Selección, las figuras de Diego Maradona y Lionel Messi dominaron las banderas. El recuerdo del capitán campeón en México 1986 convivió con la ilusión de volver a ver a Messi levantando la Copa del Mundo, cuatro años después de la consagración en Qatar.

La magnitud de la convocatoria incluso obligó a evaluar alternativas para descomprimir la concentración. Fuentes vinculadas a la organización no descartaron extender parte de la celebración hacia Central Park ante la masiva presencia de simpatizantes.

La fiesta también tuvo aroma argentino. Entre los grupos de hinchas aparecieron puestos improvisados de choripanes y asado, que rápidamente se convirtieron en puntos de encuentro para quienes llegaron a compartir la vigilia previa al partido más importante del torneo.

La postal fue impactante: turistas sorprendidos filmando con sus teléfonos, familias enteras envueltas en banderas y una marea celeste y blanca copando el corazón de Manhattan. Una escena que recordó a las movilizaciones de Qatar 2022 y que ratificó, una vez más, el fenómeno global que representa la Scaloneta.

Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, la Selección completó su última práctica en el Red Bulls Performance Center de Nueva Jersey. Lionel Scaloni mantiene algunas incógnitas en la formación, aunque todo indica que Gonzalo Montiel y Rodrigo De Paul pelean por meterse en el once inicial para enfrentar a España.

Este domingo, desde las 16 (hora argentina), el MetLife Stadium será el escenario de una nueva batalla por la gloria. Y si algo quedó claro en Times Square, es que Argentina no jugará sola: miles de hinchas ya comenzaron a disputar la final desde las tribunas improvisadas de Nueva York.

(Cadena3)