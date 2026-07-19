Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy domingo 19 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 19 de julio, la temperatura rondará entre los 11 y 22 grados, descartan lluvias durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 19 de julio el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias, y los vientos del Oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 41 por ciento, y la visibilidad sería regular.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector Oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del Oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.