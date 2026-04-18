Palpalá: El MPA realizó 3 nuevos allanamientos en el marco de la investigación por amenazas a escuelas de la provincia

Las medidas fueron dispuestas a partir de tareas investigativas desarrolladas por la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes N° 1 y se llevaron a cabo en domicilios vinculados a menores de edad.

El Ministerio Público de la Acusación informa que, en el marco de la investigación en curso por amenazas registradas en establecimientos educativos de la provincia, en la jornada de hoy se concretaron tres nuevos allanamientos en la ciudad de Palpalá.

Los procedimientos estuvieron encabezados por el titular de la Fiscalía, Dr. Pablo de Tezanos Pinto, con la participación de los secretarios Nicolás Flores y Silvia Díaz, el ayudante fiscal Daniel Paredes, junto a personal de la Brigada de Investigaciones.

Como resultado de los allanamientos, se procedió al secuestro de dispositivos informáticos y otros elementos de interés para la causa, que serán analizados en el marco de la investigación.

Desde el Ministerio Público de la Acusación se destaca el avance sostenido de las tareas investigativas, desarrolladas con celeridad y rigurosidad, y se reafirma el compromiso de abordar estos hechos con la máxima seriedad, a fin de determinar las responsabilidades correspondientes.