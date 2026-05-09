Hernán Pellerano estuvo en Salta analizando a San Martín antes del choque en Tucumán

El entrenador de Gimnasia de Jujuy y ex jugador del «Santo» tomó nota de los movimientos del equipo de Andrés Yllana antes del cruce del martes en La Ciudadela.

Mientras el mundo San Martín tenía los sentidos puestos en el cruce eliminatorio frente a Banfield, un espectador de lujo seguía los movimientos del equipo tucumano con un interés que excedía lo meramente deportivo.

Hernán Pellerano, actual director técnico de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, se ubicó en uno de los palcos del estadio Padre Ernesto Martearena para realizar un trabajo de campo exhaustivo.

El ex defensor central, que dejó una huella de liderazgo en su paso por el «Santo», no viajó a Salta por nostalgia. Con el duelo entre tucumanos y jujeños a la vuelta de la esquina —se enfrentarán este martes a las 21 en La Ciudadela—, el DT del «Lobo» aprovechó la cercanía para ver en vivo el funcionamiento de los dirigidos por Andrés Yllana.

Durante los 90 minutos, se vio a un Pellerano sumamente concentrado, atento a cada detalle táctico y tomando notas constantes. El «espionaje» del entrenador apuntó a detectar tanto las fortalezas ofensivas como las grietas defensivas que el equipo tucumano mostró ante un rival de la máxima categoría. Para el «Lobo», el partido del martes es vital para sus aspiraciones, y Pellerano sabe que ganar en Tucumán requiere una estrategia sin fisuras.

El morbo del encuentro ya está planteado: el martes marcará el regreso de «Pelle» a Bolívar y Pellegrini, un estadio que lo vio como referente del plantel, pero esta vez con la pizarra en la mano y la misión de amargarle la noche al equipo que hace no mucho tiempo lideraba desde el campo de juego. Tras su meticulosa observación en Salta, el estratega jujeño ya tiene el informe completo para planificar el asalto a La Ciudadela.

(La Gaceta)