Educación articula mesa técnica con el IES Nº 11

En la mesa técnica también se procedió a la entrega efectiva de 19 resoluciones de implementación de carreras y 19 habilitaciones presupuestarias necesarias para el normal desarrollo de las actividades académicas.

La ministra de Educación, Daniela Teseira junto a la secretaria de Gestión Educativa, Carolina Requelme, encabezaron una mesa de trabajo técnica en el Instituto de Educación Superior Nº 11, con la participación de su equipo técnico, autoridades institucionales y representantes del Centro de Estudiantes.

Durante la reunión, los equipos de asesoría legal y asesoría pedagógica del Ministerio, acompañaron el análisis de las distintas situaciones planteadas por la comunidad educativa. Asimismo, se remarcó el compromiso institucional de fortalecer y acompañar al Centro de Estudiantes en los procesos de inserción, participación y democratización de sus autoridades, en el marco de los lineamientos promovidos por el Ministerio de Educación y la rectoría del instituto.

Además, se abordaron temas vinculados a la cobertura de espacios curriculares, el avance y respuesta a expedientes de cobro docente y la implementación de carreras que se dictan en la institución.

Diálogo y trabajo conjunto

Su rectora, Silva Adaro, destacó la importancia de este espacio de diálogo y trabajo conjunto, orientado a brindar respuestas concretas a las inquietudes planteadas por los estudiantes en relación con el inicio del ciclo lectivo.

Cabe destacar la participación del Ministerio de Salud, en virtud de la estrecha vinculación que poseen varias de las carreras del Instituto con el área sanitaria. En este sentido, se trabajó especialmente sobre las prácticas profesionalizantes, atendiendo las inquietudes presentadas por docentes y estudiantes, y avanzando en mecanismos de articulación y acompañamiento para garantizar el desarrollo adecuado de las trayectorias formativas.