Hasta el 27 de marzo inscriben para ser parte del programa “Promotores Ambientales” 2026

La Dirección de Participación Ciudadana de la Municipalidad informó que hasta el viernes 27 de marzo, en el horario de 8 a 12, se realizará la inscripción para vecinos interesados en regularizar deudas por tasas e impuestos municipales a través del programa “Promotores Ambientales”, correspondiente al período 2026.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Planificación y Ambiente , dará continuidad a un plan que permite a los residentes de la ciudad normalizar su situación impositiva con el municipio mediante instancias de capacitación y participación activa, que luego se traducen en acciones concretas en sus respectivos barrios.

Los interesados deberán inscribirse a través de una organización de la sociedad civil de su barrio o de otro (centros vecinales, fundaciones, asociaciones civiles, entre otras). El trámite se realizará de lunes a viernes, de 8 a 12, en las oficinas de Participación Ciudadana, ubicadas en el primer piso del ex Mercado Sur, en Colectora Ejército del Norte 1544, sobre Ruta Nacional Nº 9. Para llegar al lugar se puede utilizar la línea 37 de la empresa Xibi Xibi.

El programa contempla una etapa inicial de capacitaciones teóricas, seguida de prácticas ambientales. Entre las actividades previstas se encuentran la elaboración de compostajes domiciliarios —con el objetivo de transformar residuos orgánicos en abono natural y reducir el volumen de desechos destinados a rellenos sanitarios— y acciones vinculadas a la gestión integral de residuos.

Durante el ciclo 2025 se trabajó en la construcción de “hoteles de insectos”, estructuras diseñadas para favorecer la reproducción de insectos polinizadores, fundamentales para el equilibrio del ecosistema. Asimismo, se fortaleció la separación de residuos inorgánicos, promoviendo la correcta clasificación de plásticos, papeles y cartones.

La iniciativa tiene como objetivo principal disminuir la cantidad de residuos generados y transformarlos en materiales reutilizables mediante procesos de reciclaje.