Jueces de la Suprema Corte de Justicia visitaron los centros judiciales de Libertador y San Pedro de Jujuy

Jueces de la Suprema Corte de Justicia Dres. Lisando Aguiar y Eduardo Uriondo, realizaron una visita de trabajo a los Centros Judiciales de Libertador General San Martín y San Pedro de Jujuy, con el objetivo de fortalecer el vínculo con magistrados, funcionarios y empleados, y relevar el funcionamiento de las distintas dependencias.

La actividad contó con el acompañamiento de la Dra. Florencia Zalloco, secretaria de Superintendencia del Centro Judicial San Pedro de Jujuy, y se enmarcó en una agenda de trabajo orientada a continuar el diálogo directo con los equipos judiciales de ambas jurisdicciones.

En el Centro Judicial de Libertador General San Martín, los magistrados se reunieron con la Dras. Claudia Moreno, jueza del Juzgado de Violencia de Género N° 6, y Fernanda Armella, jueza unipersonal de Familia.

Durante los encuentros se abordaron temas vinculados a la especificidad de cada fuero, la carga de trabajo y los desafíos que implica la atención de casos sensibles, especialmente en materia de violencia de género y conflictos familiares. Asimismo, compartieron un espacio de intercambio con empleados judiciales, destacando la importancia del compromiso cotidiano en la prestación del servicio de justicia.

Posteriormente, en el Centro Judicial de San Pedro de Jujuy, los Dres. Aguiar y Uriondo mantuvieron reuniones con magistrados en los que se abordó la dinámica laboral, las necesidades y la organización interna.

En ese marco, dialogaron con jueces del Fuero Laboral —entre ellos los Dres. Oscar Nuttini, Andrea Quintos y Diego Masacessi— y del Fuero Civil con los Dres. Gustavo Toro, Silvia Yécora, Horacio Macedo Moresi, Mirta Vega y Matías Nieto, quienes expusieron sobre el estado de los procesos y las particularidades de cada juzgado.

Esta nueva visita de trabajo a los Centros Judiciales reafirma el compromiso permanente de la Suprema Corte de Justicia con una gestión cercana y participativa, orientada a fortalecer el funcionamiento del servicio de justicia en el interior de la provincia.