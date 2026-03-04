Lanzan el Programa de Empleo Rural para promover el empleo formal

RENATRE lanza el “Programa de Empleo Rural” para mejorar la vinculación entre las empresas del sector y las personas trabajadoras rurales.

La delegación del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) en Jujuy, anunció que el organismo nacional lanzó el Programa de Empleo Rural (PER). El mismo está orientado a promover el empleo formal, mejorar las competencias de los trabajadores rurales y fortalecer la productividad.

“El servicio es gratuito y está dirigido a empresas rurales registradas en el organismo que requieran cubrir puestos de trabajo y fortalecer las capacidades de sus equipos. En una primera etapa, estará orientado a personas trabajadoras rurales beneficiarias del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo (SIPRED)”, adelantó el titular del RENATRE Jujuy, el Ing. Jorge Rois.

“Para acceder al programa, en el caso de las empresas, deben ingresar al Portal RENATRE e iniciar sesión con su cuenta registrada para gestionar el trámite; mientras que los trabajadores y trabajadoras solo deben completar con sus datos en el formulario web”, agregó.

Asimismo remarcó: “El objetivo fundamental del PER es conformar a largo plazo una red de perfiles laborales disponibles en línea con el fin de constituir un registro actualizado de personas rurales trabajadoras candidatas, dando a su vez asistencia técnica y personalizada a las empresas por parte del RENATRE, y brindando el seguimiento necesario en los procesos de selección y reclutamiento de personal”.

Y en el caso de los trabajadores beneficiarios de la prestación por desempleo, “el programa contempla orientación y acompañamiento en la búsqueda laboral, capacitaciones en habilidades técnicas y blandas con certificación de competencias laborales, y asesoramiento sobre el cumplimiento de la normativa laboral vigente”, destacó.

Por último señaló: Con esta propuesta, el RENATRE busca fortalecer el desarrollo territorial, promover el arraigo de las familias rurales y contribuir al crecimiento productivo del sector.

Y para conocer más sobre las acciones, programas y servicios del RENATRE, se debe ingresar a www.renatre.org.ar y seguir nuestras redes sociales oficiales @renatreinforma.

Un puente ideal entre el empleador y el trabajador

“Con el desarrollo de este servicio, buscamos posicionar al RENATRE como el puente ideal entre los sectores empleador y trabajador. Brindamos al empleador la seguridad de poder contar con personal calificado y confiable, y al trabajador o trabajadora un espacio donde va a recibir apoyo para su contratación. Nuestra gestión abarca a una gran comunidad para seguir adelante con este proyecto, beneficiando directamente a más de 56 mil productores y 325 mil trabajadores en todo el país”, afirmó el presidente del Registro, Abel Guerrieri.

Asimismo, el director del RENATRE, José Voytenco, destacó que este programa, cuya planificación estratégica se remonta a 2025 durante su presidencia en el organismo, “fortalece el trabajo rural, garantizando que cada trabajador y trabajadora accedan a un acompañamiento efectivo del Registro en su búsqueda de empleo. A través del PER, buscamos que el trabajo en el campo sea sinónimo de crecimiento y de un futuro más seguro para la familia rural”.