Habilitaron el primer tótem de seguridad ciudadana en Jujuy

En un punto estratégico de Capital, se dejó en funcionamiento el tótem de seguridad ciudadana para el fortalecimiento de la seguridad pública.

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Seguridad, implementa un nuevo sistema de prevención y de alerta temprana en la vía pública para evitar y optimizar el accionar ante delitos, siniestros o emergencias: el primer tótem de seguridad fue pensando como prueba piloto y funcionará entre calle Dorrego e Hipólito Irigoyen de Capital.

El uso es sencillo: el ciudadano podrá tocar el botón rojo del tótem que genera una comunicación inmediata con el Centro de Monitoreo 911 de la Policía de la Provincia, de tal manera que podrá informar la situación y disponer de móviles y personal de la fuerza en el lugar.

Del acto participaron el secretario de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola; el director de Seguridad, Manuel Vargas; el jefe y subjefe de la Policía de la Provincia, los comisarios generales, Joaquín Carrillo y Federico Méndez; el director de Relaciones con la Comunidad, Camilo Atim; y el jefe del Centro de Monitoreo 911, Comisario General Leandro Ayarde.

Mejorar la prevención del delito y el servicio de emergencia

Sobre la tecnología implementada, Gil Urquiola mencionó que este nuevo sistema forma parte del plan integral de seguridad con la intención de apostar a los recursos informáticos para mejorar la prevención e investigación en delitos.

“El tótem es una prueba piloto en esta zona -considerada punto rojo- para evaluar su funcionamiento y capacitar a la gente en su uso, por eso es importante que se evite el vandalismo”, precisó.

A su vez, el funcionario indicó que al momento que se pulsa el botón se activa la cámara 360° y la alarma sonora que directamente conecta con un operador del 911 para dar respuesta en minutos según la emergencia o situación.

Sobre la instalación de otros tótems de seguridad ciudadana el secretario anticipó que existe interés por parte de municipios como Perico, San Pedro y Libertador. “En Capital, en Alto Comedero y Santibáñez serían otros lugares para el funcionamiento según la base del mapa del delito”, concluyó.

Por su parte, el jefe Carrillo indicó que constantemente se trabaja para mejorar el servicio de prevención del delito, por lo cual es importante dotarse de herramientas tecnologías de última generación que permitan el fácil acceso para el ciudadano en materia de seguridad.

“Este tótem tiene contacto directo al 911 que direcciona rápidamente a los centros de gestión ciudadana que operan en la vía pública ante cualquier incidente o delito, porque cada móvil tiene GPS, lo que permite que sea más eficiente la respuesta en el lugar”, afirmó.

A su turno, el jefe del 911 precisó que el lugar del primer tótem de seguridad fue elegido para ver el funcionamiento del sistema. “En otras provincias tiene buen resultado dando actuaciones inmediatas en emergencia y otros casos de delito”, agregó.

Finalmente solicitó a los ciudadanos a hacer uso de esta nueva herramienta tecnológica de manera responsable y consciente. Cabe indicar que el gobernador Carlos Sadir viene dotando a la fuerza pública con nuevos móviles a los Centros de Gestión Ciudadana, de equipamiento y tecnología de vigilancia área en el marco del plan de modernización de seguridad.