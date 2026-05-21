Sadir lanzó la Copa Jujuy Energía Viva 2026 con seis disciplinas y alcance federal

El Gobierno de Jujuy presentó una nueva edición de la competencia deportiva que reunirá a clubes y deportistas de toda la provincia en fútbol, básquet, hockey, rugby, handball y vóley.

El Gobierno de Jujuy realizó el lanzamiento oficial de la Copa Jujuy Energía Viva 2026, competencia que este año reunirá a equipos de toda la provincia en las disciplinas fútbol, básquet, hockey, rugby, handball y vóley, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes del territorio jujeño.

El acto fue encabezado por el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, acompañado por el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, y el secretario de Deportes, Luis Calvetti, junto a intendentes, comisionados municipales, dirigentes deportivos, representantes de clubes, federaciones y asociaciones de toda la provincia.

Durante la presentación se destacó el carácter federal de la competencia y el crecimiento sostenido que tuvo la Copa Jujuy desde su creación, promoviendo la integración territorial y el desarrollo deportivo en cada rincón de la provincia.

En ese marco, Sadir expresó su satisfacción por una nueva edición de la Copa y remarcó la importancia de las políticas públicas vinculadas al deporte. “Tenemos una política muy fuerte con todo lo que tiene que ver con el deporte. El deporte transforma, cambia y hace crecer a nuestros niños, niñas y jóvenes”, afirmó.

Asimismo, el mandatario provincial destacó el trabajo permanente de la Secretaría de Deportes y valoró el compromiso de dirigentes, entrenadores, árbitros y periodistas deportivos que acompañan cada competencia. “La organización de la Copa Jujuy no es fácil. Requiere mucho esfuerzo y compromiso de muchísima gente que dedica tiempo y trabajo para que los chicos puedan competir y desarrollarse”, señaló.

Sadir también hizo referencia al impulso de la infraestructura deportiva en la provincia, indicando que se avanza en obras de mejora y construcción de polideportivos y clubes, además del desarrollo de la Ciudad Deportiva de Alto Comedero. “Vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo para poner en alto el deporte jujeño”, sostuvo.

La Copa Jujuy, una propuesta en crecimiento

Por su parte, Calvetti destacó que la Copa Jujuy “es verdaderamente un orgullo” para toda la provincia y recordó que la iniciativa nació en San Pedro y luego logró expandirse a todo el territorio jujeño.

El secretario de Deportes subrayó además el crecimiento del certamen y el fuerte acompañamiento del Gobierno provincial al deporte. “Hoy presentamos seis disciplinas que seguramente van a dar lo mejor en todo el territorio de la provincia”, expresó.

En ese sentido, remarcó las distintas políticas deportivas impulsadas por el Ejecutivo provincial, entre ellas programas de formación, capacitación y obras de infraestructura, además de eventos nacionales e internacionales que posicionan a Jujuy como sede deportiva.

Finalmente, Calvetti agradeció el respaldo permanente del gobernador Carlos Sadir y destacó el esfuerzo provincial para sostener el desarrollo deportivo pese al complejo contexto nacional.