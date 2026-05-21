El intendente Jorge participó del Smart City Santiago del Estero 2026

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, participó como disertante del Smart City Forum Santiago del Estero 2026, desarrollado los días 20 y 21 de mayo, un espacio que reunió durante dos intensas jornadas, mañana, tarde y noche, a referentes gubernamentales, académicos, empresariales y especialistas vinculados al desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles en América Latina.

Durante su exposición, Jorge realizó una profunda reflexión sobre el contexto que atraviesan actualmente los gobiernos locales y destacó “los difíciles momentos que viven los municipios, particularmente por la falta de financiamiento nacional para distintos programas”.

En ese sentido, remarcó que, frente a este escenario, “los intendentes continúan siendo la primera puerta del Estado a la que recurre la gente para solicitar asistencia y plantear reclamos ante la compleja realidad social y económica que atraviesa el país”.

Asimismo, advirtió sobre las nuevas problemáticas sociales que impactan en las comunidades y requieren respuestas inmediatas desde el Estado: “Esta situación invita a pensar en programas vinculados a esta nueva crisis que se vive a nivel mundial en temas de salud y salud mental, como el padecimiento de la soledad en distintos sectores etarios, no únicamente en los adultos mayores. También aparecen problemáticas que involucran a niños y jóvenes, como el grooming y el aumento del suicidio infantil y juvenil. Todo esto nos tiene que llevar a generar programas y acciones directas para respaldar este tipo de situaciones”.

En relación con el desarrollo urbano, el mandatario capitalino remarcó la importancia de sostener políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida. “Tenemos el objetivo de mejorar la calidad de vida a través de la obra pública y los servicios, entendiendo que se vienen tiempos muy difíciles respecto al cambio climático. Las ciudades tienen que ser resilientes y para eso hacen falta inversiones muy importantes”, afirmó.

En ese marco, convocó a fortalecer la unidad institucional entre los municipios argentinos: “Exhorto a quienes están conduciendo la Federación Argentina de Municipios y el Consejo Federal de Intendentes a confluir para que podamos reunirnos y construir estrategias en común que nos permitan ser escuchados. Hace falta, y de manera contundente, dejar de lado nuestras banderas políticas y defender a los gobiernos locales como corresponde”.

Sobre las prioridades de una ciudad inteligente en el NOA, Jorge sostuvo que “los gobiernos tenemos el desafío de acercarnos cada vez más a la innovación tecnológica, adaptar modelos y comprender todo lo que sucede en la ciudad. Todo aquello que sirva para hacerle la vida más fácil al vecino y reducir la brecha que existe, fundamentalmente, entre jóvenes y adultos mayores en el manejo de herramientas tecnológicas”.

En materia de movilidad sustentable, destacó los avances proyectados para San Salvador de Jujuy, “estamos poniendo un fuerte direccionamiento en la movilidad urbana y en todo lo relacionado con el transporte sustentable que incorpore nuevas tecnologías. ”.

Al referirse a las políticas ambientales y de mitigación del cambio climático, Jorge puso como ejemplo la transformación integral del Río Xibi Xibi, “soy uno de los gobernantes que cree en el cambio climático. Nuestra ciudad tenía en el Río Xibi Xibi, que la atraviesa, un espacio que durante muchos años fue prácticamente un basural a cielo abierto. A pesar de numerosos proyectos, no se había logrado revertir esa situación, por lo que tomé la decisión de impulsar un proyecto integral para convertirlo en un parque y, al mismo tiempo, solucionar el problema hídrico, que era muy preocupante. Hoy podemos celebrar que se ha convertido en un verdadero pulmón verde de la ciudad”.

Y agregó, “el parque va a cumplir ocho años y permanentemente se le incorporan nuevos elementos urbanos que lo consolidan como una centralidad muy importante. Para nosotros fue una experiencia de desarrollo muy significativa, ya que también permitió pasar de 2 metros cuadrados de espacios verdes por habitante a 6 metros cuadrados, en el marco de una política de Estado que la gente valora porque transformó su manera de vivir la ciudad”.

Respecto a la incorporación de tecnología en la gestión pública, el intendente afirmó: “Queremos eliminar burocracia y agilizar trámites, por ejemplo en el área de habilitaciones comerciales. Me pongo al frente de la tarea de eliminar papelería, sellados innecesarios y gastos para quienes deseen habilitar sus comercios”.

Finalmente, Jorge destacó herramientas digitales implementadas por el municipio y reafirmó el rol social del Estado local, “hace dos años implementamos un sistema llamado Vía Parking, que permite pagar el estacionamiento tarifado de manera fraccionada mediante una App que hoy utilizan prácticamente todos los usuarios de telefonía celular. Esto nos ha generado recursos para sostener el Boleto Estudiantil Gratuito y Universal, gracias al cual estudiantes de nivel primario, secundario y universitario viajan gratuitamente”.

“Nos vamos a involucrar fuertemente en los dramas que padece la población mundial, como la soledad, la falta de empatía y el abuso de las pantallas, entendiendo que el Estado es un actor fundamental en el sostenimiento de una comunidad que hoy lo necesita más que nunca, porque cada vez existen más voluntades y tecnologías que atentan contra la confraternidad y el compañerismo”, concluyó.