Hacienda y Facultad de Ciencias Económicas: Agenda en común para el ciclo 2026

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, se reunió con autoridades de la casa de estudios.

Se llevó a cabo una reunión entre autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJu y el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo.

Al respecto, el decano de la institución, Javier Martínez, manifestó: “junto al vicedecano, Alejo Cornell, pudimos hacer un primer acercamiento con el Ministerio para delinear la agenda común para este ciclo 2026, lo que representa un importante paso para la comunidad académica”.

Al avanzar con un trabajo articulado, se permite que la investigación académica ofrezca soluciones a problemas concretos de la ciudadanía, contribuyendo en la formulación de políticas públicas.

“Sabemos que es un año que muestra desafíos, donde se presentan reformas y otros asuntos afines. Entonces queremos siempre, a través del aporte técnico, abordar estos temas. Tenemos un interés particular por nuestros estudiantes, esperando que el alumnado en formación participe, como así también la comunidad en su conjunto a través del Gobierno de la Provincia”, agregó el referente.

Hacienda y Ciencias Económicas, vínculo estratégico

El vínculo con la Facultad resulta clave para dotar de rigor técnico, fundamentación científica y sostenibilidad a los cambios en las políticas públicas, ya que puede realizar un análisis objetivo con un enfoque adaptado a la realidad local.

Seguimos trabajando para fomentar la transparencia y apoyar el desarrollo de competencias profesionales críticas, sumando su perspectiva en el estudio de la sostenibilidad de las medidas y orden actual, entre diversos aspectos.