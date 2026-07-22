Yoga y arte: El Cabildo ofrece una jornada gratuita para las vacaciones de invierno

Con entrada libre y gratuita, el viernes 24 de julio, a las 17:00 El Cabildo suma una jornada de Yoga y Arte para las infancias durante vacaciones de invierno.

La jornada gratuita Yoga & Arte para niños y niñas llega a El Cabildo con movimiento, creatividad y juego para las infancias. La actividad, que se desarrollará en El Cabildo, invita a las familias a compartir una tarde distinta; y es que la agenda de El Cabildo suma así una nueva propuesta pensada para los más chicos.

Yoga y arte para las infancias en El Cabildo

La propuesta «Yoga & Arte para niños y niñas» se realizará el viernes 24 de julio, a las 17:00, en el Muro de las Batallas, con entrada libre y gratuita. La jornada combina movimiento, creatividad y recreación en un mismo espacio pensado para el público infantil.

La coordinación estará a cargo de la profesora Melina Cid Conde, acompañada por Rocío Rivarola, licenciada en Psicología, y por Manuel Lafuente, profesor de música y movimiento.

Una agenda cultural para disfrutar en familia

La actividad es de acceso libre y no requiere inscripción previa. Desde la organización piden a quienes se acerquen asistir con mat o colchoneta para poder desarrollar cómodamente los ejercicios propuestos.

La jornada forma parte de la agenda de invierno impulsada por el histórico Cabildo y se suma a una amplia oferta de Cultura que se despliega en toda la provincia. Estas iniciativas gratuitas buscan que las infancias vivan experiencias que unen bienestar, juego y expresión artística.

El receso escolar es una buena ocasión para compartir tiempo en familia y acercar a los más chicos a la vida cultural de Jujuy. Para no perder detalle, se puede acceder a la agenda oficial de actividades culturales y seguir las novedades de las próximas semanas.