Guerra en el Líbano: La ONU advirtió que la escalada de violencia puede generar una grave crisis alimentaria

Tras cinco semanas de ataques israelíes, las autoridades de las Naciones Unidas insistieron en que el aumento del precio de los alimentos genera una escalada de hambruna en proporciones preocupantes.

Cinco semanas de ataques israelíes en el Líbano han causado una crisis de desplazamiento, con más de un millón de personas huidas de sus hogares, que rápidamente se está convirtiendo en una crisis alimentaria, advirtió la ONU este viernes el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA o WFP, en inglés).

Aunque sigue habiendo disponibilidad de alimentos, los precios son cada vez más inasequibles, agravando la situación en un país que ya antes del conflicto enfrentaba una grave crisis económica, indicó la directora del PMA en el Líbano, Allison Oman, en una videoconferencia con la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra.

“En sólo un mes, el precio de las verduras ha aumentado más de un 20 % en el país y el del pan un 17 %, algo profundamente preocupante para muchas familias, que están luchando por salir adelante”, explicó.

En este mismo sentido, Oman añadió que más del 80% de los mercados están cerrados en el sur de Líbano, una de las principales zonas atacadas por Israel, y muchos comerciantes sólo disponen de existencias para unos pocos días, ya que las rutas de suministro cada vez son más restringidas.

“Incluso antes de la escalada de hostilidades, alrededor de 900.000 personas en todo el país sufrían de inseguridad alimentaria, y las cifras seguramente han aumentado”, destacó la representante del PMA.

Israel llevó a cabo su mayor ataque contra el Líbano desde el inicio de la guerra

El Ejército de Israel aseguró haber lanzado este miércoles su “mayor ataque” en el Líbano desde que comenzó la guerra contra el país vecino el pasado 2 de marzo, según un comunicado compartido en sus canales oficiales después de que entrara en vigor la tregua entre Estados Unidos e Irán.

“En 10 minutos y a lo largo de distintas áreas simultáneamente: las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) completaron el mayor ataque coordinado”, expresa el anuncio, que describe bombardeos contra Beirut, el Valle de la Bekaa y el sur libanés.

Entre los objetivos se encontraban centros de inteligencia y sedes del grupo chií Hezbollah, infraestructuras de lanzamiento de misiles y navales de la organización y activos de la Fuerza Radwan y su unidad aérea 127, ambos cuerpos de élite.

“Decidió deliberadamente unirse a la guerra, actuando en representación del régimen terrorista iraní y dañando al Estado de Líbano y sus civiles”, continúa el comunicado.

“El Estado del Líbano y su población civil deben oponerse a su afianzamiento en zonas civiles y a su capacidad para acumular armamento”, añade, en un texto en el que asegura que la mayoría de posiciones atacadas se encontraban en áreas civiles. (Canal26)