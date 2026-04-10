El congreso de «Impulsa Ventas 2026» llega a Jujuy y apuesta a fortalecer la competitividad empresarial

El congreso reunirá especialistas en ventas, marketing y marca personal para capacitar a empresas y emprendedores, en un contexto donde mejorar resultados comerciales es clave para el crecimiento.

El próximo 11 de abril, Jujuy será escenario de Impulsa Ventas 2026, el primer congreso de ventas del NOA, un encuentro que busca brindar herramientas concretas para potenciar el desempeño comercial en un contexto económico desafiante.

El evento se desarrollará en el Centro Cultural Martín Fierro, en barrio Los Perales, y reunirá a referentes nacionales con experiencia en distintas áreas vinculadas a ventas, marketing y posicionamiento de marca.

Entre los disertantes confirmados se encuentran Mery Sánchez, especialista en marca personal; Emilia Sierra Guzmán, experta en branding; Ariel Benedetti, enfocado en marketing digital para pymes; y Pablo Giovanni, quien abordará técnicas y estrategias vinculadas al proceso de ventas.

Desde la organización destacaron que el congreso apunta a fortalecer las capacidades comerciales de empresas, emprendedores y profesionales, en un escenario donde vender más y mejor se vuelve determinante para sostener la actividad económica y generar nuevas oportunidades.

En ese sentido, la propuesta incluye herramientas aplicables para equipos comerciales, pymes que buscan profesionalizar su gestión, emprendedores que desean ampliar su alcance y personas interesadas en mejorar sus habilidades para insertarse en el mercado laboral.

En un contexto marcado por la necesidad de eficiencia y competitividad, la capacitación en ventas se posiciona como una inversión estratégica para impulsar el crecimiento y la sostenibilidad de los negocios en la región.

Las inscripciones y más información están disponibles aquí.

(InfoNegocios)