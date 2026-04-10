Amenaza sindical al Gobierno: Paro con marcha el 21/4 y «no habrá paz social»

Por un reclamo de reapertura de paritarias, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro y marcha el 21/4 con una fuerte advertencia al Gobierno.

Tras conocerse los aumentos en los sueldos de los ministros del Gobierno nacional, con incrementos del 123% desde enero pasado y los créditos que lograron funcionarios libertarios, los trabajadores estatales aprovecharon para redoblar sus reclamos de apertura de paritarias con un paro, marcha y amenaza.

Paro el 21/4: “Los vamos a llenar de conflictividad”

El titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, publicó en sus redes una fuerte amenaza contra el Gobierno nacional en medio del reclamo de apertura de paritarias: “ATE DEFINIÓ PARO NACIONAL Y MOVILIZACIÓN PARA EL 21 POR LA REAPERTURA DE PARITARIAS!! SI NO HAY PLATA, NO HABRÁ PAZ SOCIAL!!”.

Los empleados estatales realizarán un cese de actividades y una movilización el 21 de abril en el marco de su reclamo por la apertura de paritarias y la caída del poder adquisitivo de los salarios.

“El Gobierno sigue DESTROZANDO LOS SALARIOS y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total”, argumentó Aguiar.

En declaraciones este viernes (10/4) a Infobae, Aguiar agregó: “Me pone contento que no le esté yendo bien a este gobierno. Hay gente que dice que le tiene que ir al bien al gobierno para que le vaya bien a los argentinos, ¡mentira! Si le va bien a este gobierno nos morimos todos”.

«Se van a arrepentir «

“La conflictividad va a escalar rápidamente y el Gobierno será el único responsable. Se van a arrepentir de la miserable actitud de ponerle techo a las paritarias!!”, sumó en su cuenta personal de Twitter Rodolfo Aguiar al citar la entrevista periodiodística que le hicieran horas antes este mismo viernes.

“La clase media desapareció con Milei”, sentenció en ese reportaje. Por último, insistió: “El 2026 va a ser el año de mayor conflictividad de la era Milei. Se van a arrepentir de esta actitud de ponerle techo a las paritarias”.

Por otro lado, Aguiar cuestionó el rol de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en la negociación salarial al señalar que “hay que romper el pacto entre UPCN y el Gobierno, ya que esa sociedad es la que aniquiló el poder adquisitivo de todos los empleados públicos”.

El período paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional se extiende desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. Según ATE, los aumentos otorgados con el aval de UPCN ya se ubican por debajo de la inflación y consolidan una pérdida acumulada superior al 44% del poder adquisitivo durante la actual gestión.

A fines de marzo, el Gobierno nacional oficializó los aumentos salariales para los trabajadores estatales al homologar el acuerdo paritario mediante su publicación en el Boletín Oficial. La medida valida el acta firmada a comienzos de ese mes y fija el cronograma de incrementos para los primeros meses del año.

Esa homologación fue firmada por la conducción de UPCN mientras que ATE se opuso.

(Urgente24)