Grecia le prohibirá el uso de redes sociales a los menores de 15 años

El país se suma a la iniciativa de otros como Australia, Francia, Reino Unido, Indonesia y España. Entre las razones, el gobierno alegó un aumento de la ansiedad y problemas de sueño.

Grecia prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años a partir del 7 de abril de 2027, de acuerdo a un anuncio de este miércoles del primer ministro, Kyriakos Mitsotakis. El funcionario alegó entre las razones el aumento de la ansiedad, los problemas de sueño y el diseño adictivo de las plataformas en internet.

En un mensaje de vídeo dirigido a los jóvenes, Mitsotakis señaló que los niños que pasan muchas horas frente a las pantallas no dejan que su mente descanse y se enfrentan a una presión cada vez mayor debido a las comparaciones constantes y a los comentarios en línea.

Grecia prohibirá las redes sociales para menores de 15 años

El primer ministro griego sostuvo que varios padres le comentaron que sus hijos no duermen bien, se ponen nerviosos con facilidad y pasan muchas horas con el teléfono móvil.

Una encuesta de opinión realizada por la firma Alco y publicada en febrero reveló que alrededor del 80% de los encuestados estaba a favor de la prohibición, indicó Reuters. El gobierno griego ya prohibió los teléfonos móviles en las escuelas y creó plataformas de control parental para limitar el tiempo que los adolescentes pasan frente a las pantallas.

«Grecia será uno de los primeros países en tomar una iniciativa de este tipo», aseveró Mitsotakis y agregó que «sin embargo, estoy seguro de que no será el último. Nuestro objetivo es impulsar a la Unión Europea en esta misma dirección».

Países como Indonesia, Eslovenia, Reino Unido, Austria y España también anunciaron que están trabajando en prohibiciones similares después de que Australia se convirtiera el año pasado en el primer país del mundo en bloquear el acceso a los menores de 16 años.

Indonesia prohíbe del uso de redes sociales a menores de 16 años

Cerca de 70 millones de niños y adolescentes en Indonesia quedaron oficialmente excluidos de las redes sociales tras la entrada en vigor este sábado de una norma que prohíbe su uso a los menores de 16 años. Esta medida suma al país a una decisión similar aplicada en otras naciones para cuidar a los más jóvenes de diversos perjuicios derivados de la alta exposición a las pantallas.

Con cerca de 284 millones de habitantes, las cuentas pertenecientes a menores de 16 años en el país deberán empezar a desactivarse en redes consideradas «de alto riesgo», entre ellas YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live -especializada en video en directo- y el videojuego Roblox. Otros países como Australia, Francia, Reino Unido, Dinamarca y Alemania comenzaron a evaluar la posibilidad de aplicar esta misma política en el último año. (Ambito)