Ya van tres: El curioso caso de Gimnasia el equipo «saca técnicos» de la Primera Nacional

El equipo de Hernán Pellerano, es decir Gimnasia y Esgrima de Jujuy, está siendo el verdugo de varios.

Cuando un entrenador debutante asume en un club con historia, las dudas suelen imponerse sobre las certezas. Sin embargo, el presente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy bajo la conducción de Hernán Pellerano rompe con todos los pronósticos: puntero, sólido y con una particularidad que ya se transformó en tendencia.

Con 15 puntos y apenas dos derrotas, el Lobo no solo suma victorias, sino que también deja secuelas en sus rivales. En tres oportunidades, los triunfos del conjunto jujeño coincidieron con la salida de los entrenadores del equipo contrario.

Grelak, el primero en caer

La historia comenzó en la fecha 3, cuando el equipo jujeño venció 1-0 a Quilmes. En ese momento, el “Cervecero” era dirigido por Alfredo Grelak, quien ya estaba cuestionado por los resultados. La derrota terminó siendo determinante para su salida.

Pancaldo, el segundo

El patrón se repitió algunas jornadas más tarde. En su visita a Chaco For Ever, Gimnasia se impuso 2-1 en el estadio Juan Alberto García. El resultado profundizó la crisis del equipo local y precipitó la salida de Ricardo Pancaldo, que no había logrado ganar en el torneo.

Forestello, el último caso

La tendencia se confirmó en la fecha siguiente. El 2-0 del Lobo ante Patronato en el Estadio 23 de Agosto marcó el final del tercer ciclo de Rubén Forestello al frente del conjunto entrerriano.

Lo que comenzó como una coincidencia aislada ya se transformó en una curiosa constante: el equipo de Pellerano no solo gana, sino que también actúa como un “acelerador de decisiones” en clubes en crisis.

Con mucho torneo por delante, Gimnasia de Jujuy se consolida como uno de los grandes protagonistas de la Primera Nacional.

Y mientras sigue en lo más alto de la tabla, también empieza a construir una identidad particular: la de un equipo que, además de sumar puntos, deja huella —y consecuencias— en cada rival que enfrenta.

(La Voz)