Este jueves la Legislatura abre el período de sesiones con foco en designaciones y leyes

La Comisión de Labor Parlamentaria de la Cámara de Diputados de Jujuy, integrada por las autoridades de la Legislatura y los presidentes de los distintos bloques legislativos, convocó a la realización de la 1ª sesión especial y la 3ª sesión ordinaria, las cuales tendrán lugar el día jueves 9 de abril a horas 10:00 y 10:30, respectivamente.

En dicho marco, se prestará acuerdo a propuestas de designación para cargos en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), como así también se procederá al ingreso y tratamiento de proyectos de ley, de resolución y de declaración oportunamente presentados.