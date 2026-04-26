Comercios en Argentina: La crisis del consumo golpea a las provincias

Comercios en Argentina enfrentan dificultades ante la baja del consumo. Referentes cuentan su visión desde Neuquén, Tucumán y San Juan. La discusión sobre el nivel de consumo en Argentina sigue en foco.

Luego de que el INDEC publicara los informes de febrero, que reflejaban una caída del consumo masivo, ahora el director de Nielsen confirmó la tendencia en el consumo en general. Desde diferentes provincias coinciden en que se necesita mejorar el poder adquisitivo de los consumidores.

En las últimas horas, Damián Graziano, director comercial de la consultora Nielsen, dijo en Radio Splendid que hay «una correlación casi uno a uno entre el aumento de tarifas y la caída del consumo. Lo que antes se gastaba en productos hoy se destina a transporte, luz o gas».

¿Qué dicen los últimos datos oficiales del INDEC desagregados por provincia?

Esto se suma a los datos oficiales del INDEC, que revelaron una caída en las ventas de supermercados de 3,1% interanual en febrero, una baja en el consumo en centros comerciales de -2,1% interanual y en autoservicios mayoristas de -1,2% con respecto a febrero 2025.

Según Politikon Chaco, existe una gran diferencia entre las ventas en supermercados según la provincia.

Mientras que Neuquén, Formosa, Santa Fe y Río Negro mantuvieron un crecimiento real interanual de 2%, 0,7%, 0,3% y 0,3%, respectivamente, el resto de las jurisdicciones vivenció caídas reales de hasta -13,9% en Misiones, -13,2% en Tucumán y -12% en Corrientes.

En los rangos medios, se ubicaron San Juan, con una caída de -4,3% interanual, y Mendoza y Catamarca, con una caída de -2,6% para el mismo período.

Los presidentes de las cámaras de comercio de Neuquén, Tucumán y San Juan dialogaron con Urgente24 sobre la situación que atraviesan los comercios en esas jurisdicciones.

Vaca Muerta todavía no derrama al comercio

El presidente de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN), Dante Scantamburlo, explicó que desde el observatorio económico de ACIPAN registraron una caída en las ventas de comercio, salvo en lo que tiene influencia de «sueldo petrolero», como los supermercados.

El sueldo petrolero corresponde a las 30.000 a 40.000 personas que trabajan en la cuenca de Vaca Muerta, que volcaron el salario en el comercio, especialmente en alimentos. Sin embargo, «el derrame que se da en Neuquén Capital, porque Añelo no tiene capacidad para alojar a estos trabajadores, particularmente fue en alimentos. No hay derrame hacia comercios», sostuvo el presidente de ACIPAN.

La realidad del comercio en general dista de las ventas en supermercados. Scantamburlo sentenció.

El comercio está en una situación crítica, dado que no hay consumo, porque la gente está ahogada financieramente, y los salarios son parecidos a los de todo el país, rondan entre $ 1.200.000 y $ 2.000.000. No alcanzan, especialmente en una provincia con un costo de vida caro. El comercio está en una situación crítica, dado que no hay consumo, porque la gente está ahogada financieramente, y los salarios son parecidos a los de todo el país, rondan entre $ 1.200.000 y $ 2.000.000. No alcanzan, especialmente en una provincia con un costo de vida caro.

Los comerciantes están sosteniendo la situación como pueden, ya que bajaron las ventas y la rentabilidad. «Los comerciantes están al borde del abismo, buscan ayuda financiera con los bancos para pagar salarios», agregó Scantamburlo, aunque no haya cierres masivos de comercios. Incluso se han abierto locales, como pequeños mercados para atender a los trabajadores de Vaca Muerta.

El sector más perjudicado es el textil y calzado, una zapatería muy importante en la zona está por cerrar, según comentó Scantamburlo.

Por eso, los comerciantes están buscando nuevas estrategias, el presidente de ACIPAN adelantó que están preparando una plataforma para venta online, llamada «Mercado Local», para impulsar a los comerciantes locales y que puedan competir con otras plataformas.

Sin embargo, explicó que «las expectativas para el resto del año no son buenas. El comerciante está de mal humor. En una encuesta que hicimos, hay un 60% de la gente que cree que 2026 va a ser un mal año».

Dado el crecimiento que está viviendo Neuquén, la mayor parte de las ventas son a industrias, pero el consumo hogareño ha bajado por falta de dinero disponible en los consumidores finales. «Luego de un freno en las contrataciones, que se retomaron en diciembre pasado, esperamos que el derrame desde Vaca Muerta suceda, aunque tarde en llegar varios meses más», sostuvo Scantamburlo.

Los comerciantes de Tucumán están ahogados por la presión fiscal y el contrabando

Gabriela Coronel, presidente de la Cámara de Comercio de Tucumán, recalcó que el comercio se ve fuertemente afectado, no solo por la venta online, sino también por la informalidad que se da en la venta por WhatsApp, en la calle o redes, sin registrar las comercializaciones.

Los comerciantes, por su parte, tienen que mantener los costos de un local y responder fiscalmente por las ventas, ya sea en el lugar o canales de venta online formales. La presidente de la Cámara sostuvo que debería haber algún resguardo jurídico para que los comerciantes puedan competir con las opciones online, ya sean importadas o locales.

El contrabando es un problema de gravedad para los comerciantes de la provincia, por el que nadie responde. «En el norte hay mucha mercadería de contrabando. Hace un tiempo la Policía incautó mercadería por casi US$20 millones, que venía de Orán y era para comercializar en Tucumán, no estaba en tránsito. Eso perjudica mucho a los comercios, hace mucho no se veían locales vacíos en el centro. Antes se alquilaban de un mes al otro, y ahora quedan vacíos».

La historia del endeudamiento que comentaba Scantamburlo en Neuquén se repite para Tucumán. «Los consumidores tienen bajo poder adquisitivo, y los comerciantes están muy endeudados con bancos y proveedores, que antes no pasaba, ahora también se ven muchos cheques rechazados», detalló Coronel.

«Cada vez los comerciantes se están endeudando más. Ahora ni siquiera es solo deuda de mercadería con proveedores, no se puede pagar la electricidad del local y hay que estar negociando el pago de luz cada siete o diez días, eso hace insostenible la situación», remarcó la presidente de la Cámara.

Esta realidad afectó a la rentabilidad de los comercios, e incluso muchos cerraron. «Hubo alrededor de un 37% de caída de ventas, se han disminuido precios pero no se puede más», sentenció Coronel.

Por este motivo, ya varios comercios han bajado la persiana. Coronel estimó que de enero a marzo cerraron 250 comercios minoristas en la zona de San Miguel de Tucumán, de los cuales casi el 70% fue de manera definitiva. El resto se mudó a zonas con alquileres más baratos o cambió de rubro. La mayoría de los que cerraron definitivo eran del rubro indumentaria, carnicerías y venta de accesorios para celulares.

Para el resto del año, los comerciantes de Tucumán celebran que la inflación sea moderada, por lo que no deben remarcar precios y pueden prever mejor, pero las bajas ventas ahogan al sector.

Al mismo tiempo, necesitan decisiones locales sobre la presión fiscal, ya que es una de las provincias con mayor presión sobre los comercios. «Estamos sobreviviendo para pagar los costos fijos», sentenció Coronel.

San Juan, el comercio en pausa y la ilusión puesta en la minería

Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, reveló que en la provincia hay una particularidad, ya que la mayoría de los clientes son empleados de la administración pública, por lo que cobran un día antes del cierre del mes y tienen aguinaldo adelantado.

«Eso hace que se vuelque más al consumo, aunque el comercio vive una situación de amesetamiento. Como todo el país, lo que más se vende es calzado e indumentaria y está en caída, hoy se vende un 10% menos interanual», detalló el presidente de la Cámara.

Rodríguez remarcó que los precios están a la baja, por lo que se está resignando rentabilidad para poder vender, «hay desesperación por vender». Esto está fuertemente ligado con los costos de mantener abierto el local. «En marzo, se necesitó un 50% más de dinero para mantener el comercio que en marzo del 2025, producto de la presión fiscal, del aumento de alquileres y de aumento de salarios».

La minería genera mucha expectativa sobre el futuro del comercio en la provincia, pero aun no derramó del todo. «Hace 14 años San Juan era una provincia de monocultivo, la vid, pero, en su momento, a partir de que se comenzó a trabajar la minería, estalló la parte comercial al cuarto año. A los proyectos actuales, hay que darles tiempo, aunque ya se ve que algo se va moviendo en ocupación», analizó Rodríguez, quien considera que habrá un derrame de la minería sobre el comercio local.

«Lo que vemos es que han venido algunos chinos que compraron locales, eso significa que quieren quedarse. Venden sahumerios, son nuevos rubros que para los sanjuaninos son distintos. Además, los Carrefour hace una semana abren 24h en San Juan, algunos gimnasios también. Son estrategias de venta nuevas», comentó Rodríguez sobre nuevas formas de buscar mejorar la rentabilidad.

Sin embargo, concluyó que mientras no mejore el poder adquisitivo de los consumidores, el comercio no se va a recuperar. «Estamos deseosos de que los consumidores recuperen el poder de compra, pero todavía parece que no va a suceder».

Los comerciantes de las tres provincias, con realidad distintas y proyectos productivos diversos, viven un mismo malestar: baja rentabilidad, menos ventas y consumidores ahogados. Plantean como solución un mejor poder adquisitivo, formas justas de competencia con las importaciones y menor presión fiscal.

(Urgente24)