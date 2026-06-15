El intendente Jorge participó junto al embajador de España del cierre del programa “Más Mujeres, Más Democracia”

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, participó del Encuentro de Cierre del proyecto “Más Mujeres, Más Democracia: Participación para la Igualdad de Género en Ámbitos Locales”, una iniciativa coordinada en Jujuy por Fundación Siglo 21 y a nivel nacional por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La actividad se llevó a cabo en la Embajada de España, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reunió a representantes de organismos internacionales, instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y referentes vinculados a la promoción de la igualdad de género.

En este marco, Raúl Jorge integró una de las mesas panel junto a representantes de Fundación Siglo 21, ELA y organizaciones de mujeres de la provincia de Jujuy, compartiendo experiencias y reflexiones sobre el trabajo desarrollado en el ámbito local.

El encuentro contó con la presencia de Joaquín María de Arístegui Laborde, embajador de España en Argentina; Óscar Muñoz Alcalá, responsable de Programas de la Oficina de la Cooperación Española para el Cono Sur (AECID); Juan Gala Serra, consejero de la Embajada de España en Argentina; integrantes del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), de Fundación Siglo 21 y de FUNDHEG, organización nodo del proyecto en la provincia de Corrientes, además de funcionarios, legisladores, diplomáticos, periodistas y representantes de organizaciones de mujeres y de la sociedad civil.

Cabe destacar que el proyecto tuvo como objetivo fortalecer a organizaciones locales lideradas por mujeres, ampliando su capacidad de incidencia, visibilidad pública y participación en los debates y decisiones que impactan en sus comunidades. La iniciativa se desarrolló durante el período 2024-2026 mediante diversas acciones y actividades articuladas con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy para su implementación en el territorio.