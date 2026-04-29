Derechos de los animales: Capacitación sobre argumentación en procesos judiciales

En el marco de la conmemoración del Día del Animal, se llevará a cabo la capacitación sobre “Derechos de los Animales: Argumentación en Procesos Judiciales”, que contará con la disertación del Dr. Gonzalo Pérez Pejcic.

La capacitación se desarrollará hoy 29 de abril de 17:00 a 19:00 horas, bajo modalidad presencial, en la sede del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Jujuy, ubicada en calle Bustamante Nº 43. La propuesta está destinada a operadores del sistema de justicia, profesionales del derecho, y público interesado en la temática.

La actividad es organizada de manera conjunta por el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados y Procuradores, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Jujuy y el Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia.

La capacitación se desarrollará este miércoles día 29 de abril de 17:00 a 19:00 horas, bajo modalidad presencial, en la sede del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Jujuy, ubicada en calle Bustamante Nº 43.

La propuesta está destinada a operadores del sistema de justicia, profesionales del derecho, y público interesado en la temática. Cabe destacar que, los cupos son limitados, con un máximo de 50 participantes.

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la formación en materia de derecho animal, promoviendo herramientas de argumentación jurídica en el marco de los procesos judiciales, y reafirmando el compromiso institucional con la protección y el respeto de los animales.

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