“Firman convenio para integrar sistemas digitales entre la Legislatura y Hacienda”

El vicegobernador Alberto Bernis y la ministra Isolda Calsina rubricaron un convenio para integrar los sistemas de gestión de la Legislatura con las áreas de Hacienda del Poder Ejecutivo, en el marco de la Ley 6016 de modernización del Estado.

En el despacho de Presidencia de la Legislatura de Jujuy, el vicegobernador Alberto Bernis y la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, firmaron un Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación Interinstitucional orientado a modernizar la comunicación entre ambos poderes, con especial foco en las áreas de Hacienda. La ceremonia contó con el acompañamiento de la legisladora Alejandra Mollón.

Tras la reunión, Calsina detalló los alcances del convenio. Explicó que el Poder Ejecutivo ya opera con expedientes electrónicos a través de un sistema propio de gestión digital, mientras que la Legislatura utiliza otro sistema, y que el acuerdo habilita la integración de usuarios para compartir la información presupuestaria y financiera del cuerpo legislativo con el Ministerio de Hacienda.

La ministra encuadró la iniciativa dentro del proceso de modernización del Estado provincial, que ya abarca al Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa y la Auditoría General. Señaló que la incorporación de la Legislatura completa ese circuito y permite trámites más ágiles, procesos más transparentes y rendiciones de cuentas en plazos más cortos.

Sobre el respaldo político al proceso, recordó que la modernización está sostenida en la Ley 6016, sancionada por la propia Legislatura, que establece el plan de modernización de la administración pública y asigna al Ministerio la responsabilidad de implementarlo. En ese marco, destacó el trabajo conjunto con el vicegobernador Bernis y el gobernador Carlos Sadir.

Al cierre, puso en valor el rol del Poder Legislativo en la transformación digital: Todo lo que estamos haciendo en el Poder Ejecutivo tiene origen en esta casa. Son los legisladores los que marcan la hoja de ruta, y en el Ejecutivo nos toca implementar, llevar a la realidad ese deseo de tener una provincia más eficiente para que el ciudadano tenga servicios, acceso a derechos, a trámites y turnos de modo digital.