Tenían tatuajes en la cara: Violento robo a un menor terminó con dos detenidos y el celular recuperado

Dos delincuentes, uno con pedido de captura vigente siguen haciendo de las suyas y atacando a los jóvenes en las veredas.

Un violento episodio de inseguridad se vivió en el barrio San Martín en la ciudad de Palpalá, cuando dos sujetos abordaron a un menor de 16 años y a su amigo.

Tras sujetarlos del cuello y agredirlos físicamente con golpes de puño, les sustrajeron un teléfono Samsung y se dieron a la fuga. La descripción de las víctimas fue clave, ambos delincuentes tenían tatuajes en el rostro.

Los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 8, activaron un rastrillaje inmediato y lograron localizar a los sospechosos en el barrio Canal de Beagle.

Al verificar sus datos en el sistema CIAC, se descubrió que uno de ellos, de 28 años, ya contaba con un Pedido de Captura y Detención vigente, además de medidas restrictivas por otros hechos.

Tras ser acorralado, uno de los ladrones terminó confesando y entregó voluntariamente el celular sustraído, el cual tenía escondido en su casa del barrio San Martín.

Los dos malvivientes, de 28 y 30 años, fueron trasladados a la Seccional 23°, donde quedaron a disposición de la Justicia, mientras que el aparato fue restituido a su dueño.