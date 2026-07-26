Colapinto terminó 15° en el GP de Hungría de la Fórmula 1

El piloto pilarense culminó dos posiciones por detrás respecto a la clasificación. El británico Lando Norris ganó la carrera y Max Verstappen fue segundo. Ahora, habrá un receso antes del GP de Países Bajos, el 23 de agosto.

Franco Colapinto finalizó 15° este domingo en el Gran Premio de Hungría, correspondiente a la undécima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El piloto de Pilar, que había largado desde la 13° posición, perdió dos lugares durante la competencia disputada en el Hungaroring y volvió a quedarse fuera de la zona de puntos.

El triunfo quedó en manos del británico Lando Norris, mientras que el neerlandés Max Verstappen fue segundo. Completó el podio Kimi Antonelli.

Tras la carrera en Hungría, la máxima categoría del automovilismo iniciará el tradicional receso de mitad de temporada, conocido como «parón de verano».

La actividad se reanudará el 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos, donde Colapinto buscará volver a ser protagonista y pelear por ingresar entre los diez mejores.

(Cadena3)