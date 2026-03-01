Gimnasia y Esgrima enfrenta hoy en su estadio de barrio Lujan a Quilmes

Por la tercera fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima se medirá este domingo desde las 17 horas frente al “Cervecero” en el Estadio “23 de Agosto”.

El encuentro será arbitrado por de Maximiliano Manduca y contará con televisación de LPF Play. El técnico «albiceleste», Hernán Pellerano, repetiría el mismo once titular de la fecha pasada.

Además el equipo local llega con la necesidad de sumar puntos tras perder 3-1 contra Chacarita Juniors en su visita a San Martín (BsAs), mientras que busca hacerse fuerte de local con el apoyo de su gente.

Mientras que el conjunto dirigido por Alfredo Grelak no encuentra el rumbo. Igualó sin goles en la primera fecha contra el recientemente ascendido Midland y perdió el fin de semana pasado con Atlanta. A raíz de este presente, circuló la versión que desde la dirigencia quilmeña ya estarían en búsqueda de un reemplazante para Grelak, en caso de que no sume de a tres ante los jujeños.