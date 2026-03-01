Jujuy Básquet no supo cerrarlo y cayó anoche ante Salta Basket

A Jujuy Básquet le faltó precisión y carácter para cerrar el partido ante un Salta Basket que se llevó un triunfazo del estadio “Federación” 97-92 luego de dos suplementarios.

Por lo que el clásico de la Conferencia Norte se fue a la vecina provincia. Los parciales fueron primero el local: 22-25, 30-22, 12-13, 18-18 y 14-19.

Los «Infernales» tomaron la posta de entrada, con un juego dinámico y efectivo en los tiros cortos con Abdala, fue el máximo anotador visitante con 22 puntos, acompañado por Álvarez, sin embargo después de acomodar la defensa, ajustar marcas, los “Cóndores” se pusieron en partido con tiros desde el perímetro, por eso el elenco salteño se fue al primer descanso corto arriba 25-22.

En el segundo parcial, Jujuy Básquet cambió la imagen, en 3 minutos pasó a ganar 32-31 con un triple y un doble de Marini. Allí comenzó a marcar el camino, apoyado por Andriy Grytsak que se hizo fuerte en la zona pintada, fue el goleador de la noche con 23 puntos. Igual, Salta Basket no relegó su idea, siempre se mantuvo cerca del marcador, no permitió que los de Guillermo Tasso se alejen. Por eso el cierre del primer tiempo fue 52-47.

En el regreso, un triple de Abdala comenzó a marcar para la visita, lo igualó también desde el perímetro Marini, no se sacaban diferencias. Hunter trabajó mucho en ataque y defensa, el equipo de De Cecco se acercaba, pero con empuje, Jujuy Básquet otra vez hacía diferencia y lograba sostenerla hasta el final quedando 64-60 para el local.

El cuarto parcial, Jujuy Básquet no lo supo cerrar, falló en los momentos claves con tiros libres cuando restaban segundos para el cierre y Salta Basket con empuje y mucha rotación de juego, sumado a la efectividad jugando casi sobre la chicharra, lo igualó otra vez con el aporte de Abdala, Arias Binda y una marca apremiante quedando igualados en 78.

En el inicio del primer suplementario los jujeños se pusieron con un parcial de 4-0, pero otra vez con posesión de la bola tuvo malas decisiones y la visita lo igualó quedando en el final 85 a 85.

En el último chico, los “Infernales” defendieron muy bien las últimas bolas, sacaron ventaja con un doble de Botta que recibió la falta y en el tiro libre pasó a ganar. Después, el local ya fue un manojo de nervios, Salta Basket con tranquilidad y manejando la “americana” terminó sellando la victoria y llevándose un partido clave para la tabla de posiciones 97 a 92.

Síntesis

Jujuy Básquet 92: Inicial: Stheli (8-1t), Grytsak (23), Conti (5-1t), Tarnowyk (5-1t), Ibarra (20-4t). Ingresaron: Marini (14-2t), Roveres (14), Roca (3-1t), Fornes, Nesman. DT: Guillermo Tasso.

Salta Basket 97: Inicial: Hunter (20-2t), Botta (20-3t), Arias Binda (6-1t), Álvarez (10), Abdala (22-3T). Ingresaron: Abratte (6-1t), Gómez (10-2t), Genitti, Buckner (3). DT: Ricardo De Cecco.

Parciales: 22-25, 30-22, 12-13, 18-18 y 14-19.

Progresivo: 22-25, 52-47, 64-60, 78-78 y 92-97.

Jueces: Pablo Leyton y Ariel Mudski

Comisionado Técnico: Oscar Moya.

Estadio: “Federación”.