Explosión de poder en Casino Bs As

El primer evento grande del año en el Casino Bs As tuvo un lleno total y explosivas exhibiciones de boxeo, además de la vuelta de Yamil Peralta que busca una chance mundialista en el cierre de febrero.

Las mujeres fueron las encargadas de abrir la velada con la victoria por puntos de la debutante Milena Cuello, hermana de Mirco, ante Celeste González. Luego subieron al ring la uruguaya-argentina Milagros Ramírez alcanzando su segunda victoria y por KO en igual cantidad de presentaciones sobre la debutante Paola “la profe” Jofre. Ramírez es entrenada por el gran campeón Juan Martín “látigo” Coggi.

El cuadrilátero ya estaba encendido para que GES, Guido Emmanuel Schramm, volviera a presentarse en su país. Radicado en Los Ángeles desde hace un par de años, empató ajustadamente por puntos ante Brian Ríos.Una pelea que generó polémica en su decisión por el equiparado desarrollo, ya que para algunos los golpes más claros y precisos llegaron de parte de “El Matador” Ríos, mientras que GES se movió casi constantemente por todo el encordado, logrando en contadas ocasiones pegar y salir rápidamente de la zona de fuego.

Los jueces determinaron empate (Dolce 78-74 para Ríos, Gorreri 78-74 para Schramm y Maciel 76-76).

El enfrentamiento internacional lo protagonizaron el marroquí-español MoussaGholam y el mexicano Alan Rodríguez. En un combate que duró sólo 3 asaltos, y postuló como próximo rival de James Dickens, campeón mundial súper pluma AMB, Gholamm fue demasiado para su rival y una combinación de dos uppers y un gancho abajó envió a la lona a Rodríguez y mientras el árbitro realizaba la cuenta, la esquina tiró la toalla.

La frutilla del postre fue el esperado regreso de Yamil Peralta que enfrentó al venezolano Juan Díaz y en el segundo roundun potente gancho al hígado lo llevó a la lona y antes de que finalizara la cuenta, el árbitro determinó el fin del combate. Peralta se llevó el título Fedelatin Crucero AMB y vuelve a mostrarse como un aspirante a una pelea mundialista.

En los distintos organismos los campeones de la categoría son nombres muy destacados como Jai Opetaia(FIB), Gilberto Ramírez(AMB y OMB), NorairMikaeljan (CMB). Yamil está ranqueado #2 en el Consejo y el #1 del escalafón es el canadiense RyanRozicki, a quién ya enfrentó dos veces con sendos resultados negativos y polémicas decisiones de los jueces.

El año comenzó con una noche de lujo y boxeadores nacionales y extranjeros que dejan la vara muy alta para próximos eventos en lo que se espera sea un gran año para el boxeo argentino.

Por: Charly News