Gimnasia volvió a golpear y provocó otra salida: Agropecuario se quedó sin técnico

Tras la derrota ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, el entrenador de Agropecuario presentó su renuncia. Es el cuarto director técnico que deja su cargo luego de enfrentar al equipo jujeño, que atraviesa un presente sólido en la Primera Nacional.

El gran momento de Gimnasia y Esgrima de Jujuy en la Primera Nacional no solo se refleja en la tabla de posiciones, sino también en una estadística tan curiosa como contundente: sus triunfos empiezan a tener consecuencias directas en los bancos rivales.

En las últimas horas, el entrenador de Agropecuario, Adrián Adrover, dejó su cargo luego de la caída frente al “Lobo”, en un partido que profundizó el mal presente del conjunto bonaerense y terminó de sellar el final de su ciclo.

De esta manera, Agropecuario se suma a una lista que ya incluye a otros equipos cuyos entrenadores no lograron sostenerse tras enfrentar al conjunto jujeño. En las últimas semanas, también dejaron sus cargos Alfredo Grelak en Quilmes, Ricardo Pancaldo en Chaco For Ever y Rubén Darío “Yagui” Forestello en Patronato, todos luego de derrotas frente a Gimnasia.

El equipo dirigido por Hernán Pellerano atraviesa una racha positiva que lo posiciona como uno de los protagonistas del campeonato. Orden, eficacia y resultados han sido las claves de un ciclo que, partido a partido, gana solidez y empieza a consolidarse como candidato.

Lo llamativo es que, más allá de los tres puntos, cada victoria parece tener un efecto colateral en sus rivales. Equipos que ya llegaban con cierta inestabilidad encuentran en la derrota ante Gimnasia un punto de quiebre que acelera decisiones dirigenciales.

El fenómeno que hoy rodea a Gimnasia de Jujuy no es casual. En un torneo largo y exigente como la Primera Nacional, los procesos suelen sostenerse en función de resultados inmediatos. En ese contexto, perder ante un rival directo o ante un equipo en ascenso puede resultar determinante.

Gimnasia se convirtió, en este tramo del campeonato, en una especie de “medidor” de proyectos. Enfrentarlo implica un desafío que, si no se supera, deja expuestas falencias futbolísticas y debilidades estructurales.

Además, el equipo jujeño ha sabido imponer una identidad clara, lo que potencia el impacto de sus victorias. No se trata solo de ganar, sino de hacerlo con autoridad, generando una diferencia que obliga a los rivales a replantearse su rumbo.

Así, mientras el “Lobo” suma puntos y se ilusiona, en otros clubes comienzan los movimientos. Y la tendencia ya es evidente: enfrentarse a Gimnasia de Jujuy, hoy, puede costar mucho más que un partido. Puede costar un ciclo.