Invitan a una jornada sobre salud vocal en el marco del Día Mundial de la Voz

La actividad se llevará a cabo el miércoles 15 de abril, de 8:30 a 12:00 horas, en el Centro Cultural Héctor Tizón. Está destinada al público en general y tiene por finalidad buscar generar un espacio de aprendizaje, concientización y cuidado de la salud vocal.

La capacitación es organizada por el Programa Municipal Salud y Calidad de Vida, dependiente de la Dirección de Salud Integral y Género de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en el marco del Día Mundial de la Voz

Desde el área municipal, se invita a la comunidad en general a participar de la jornada de sensibilización “La Voz como espejo emocional”, una propuesta orientada a reflexionar sobre la importancia de la voz como herramienta de expresión y bienestar emocional.

Cabe destacar que la capacitación contará con la disertación de la Lic. en Nutrición Verónica Sánchez Rojo y la Lic Fonoaudióloga, Silvia Pérez Blanco, quienes brindarán herramientas para reconocer la voz como manifestación del estado emocional y promover herramientas de conciencia sobre la importancia de la voz y el cuerpo, favoreciendo el reconocimiento del cuerpo y la expresión vocal como recurso para el bienestar, la comunicación saludable y la expresión de emociones.