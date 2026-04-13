Tragedia en Termas de Reyes: Una mujer murió tras caer durante una caminata

El hecho ocurrió en una zona de senderos del tradicional paraje turístico. Intervinieron equipos de emergencia, pero la víctima falleció en el lugar. Investigan las circunstancias del accidente.

Una jornada que parecía de recreación terminó en tragedia en Termas de Reyes, donde una mujer perdió la vida luego de sufrir una caída mientras realizaba una caminata en un sector de senderos naturales.

El hecho se registró durante la mañana, en un área frecuentada por visitantes y amantes del trekking. Según las primeras informaciones, la víctima habría caído en una zona de difícil acceso, lo que motivó la rápida intervención de personal de emergencia y rescate.

Al arribar al lugar, los equipos constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales. Las tareas se concentraron luego en asegurar el área y avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el accidente.

Hasta el momento, no trascendieron oficialmente datos sobre la identidad ni la edad de la víctima. Tampoco se confirmó si se encontraba acompañada al momento del hecho o si hubo testigos directos de la caída.

Zona turística y riesgos naturales

Termas de Reyes es uno de los destinos más visitados de la provincia, ubicado a pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy. El lugar combina paisajes de montaña, cursos de agua y senderos naturales que, si bien son atractivos para caminatas, también pueden presentar riesgos, especialmente en sectores con pendientes pronunciadas o superficies resbaladizas.

En este contexto, especialistas suelen recomendar a los visitantes extremar las medidas de precaución, utilizar calzado adecuado y evitar transitar por zonas no habilitadas o de difícil acceso.

Investigación en curso

Las autoridades trabajan para reconstruir lo ocurrido y establecer si se trató de un accidente fortuito o si existieron otros factores que pudieron haber influido en el desenlace.

El hecho generó conmoción en la provincia y vuelve a poner el foco en la importancia de la seguridad en actividades al aire libre, especialmente en entornos naturales donde el terreno puede volverse impredecible.