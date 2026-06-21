Día del Padre: Argentina celebra una jornada dedicada a homenajear a quienes dejan huellas con su amor y ejemplo

Este domingo 21 de junio, miles de familias argentinas celebran el Día del Padre, una fecha especial para reconocer el amor, el compromiso y el esfuerzo de quienes cumplen el rol de padres y acompañan el crecimiento de sus hijos.

En todo el país, la jornada se vive con reuniones familiares, almuerzos, regalos y mensajes cargados de afecto. Más allá de los obsequios, el verdadero sentido de la celebración radica en valorar la presencia, el acompañamiento y el ejemplo que los padres brindan a lo largo de la vida.

En Argentina, el Día del Padre se conmemora cada tercer domingo de junio, una tradición que se mantiene desde hace décadas y que coincide con la celebración en numerosos países del mundo. Si bien en distintos momentos se impulsó la idea de recordar la fecha vinculándola a la figura de José de San Martín, finalmente prevaleció el tercer domingo de junio como jornada oficial de celebración.

La fecha también representa una oportunidad para destacar la diversidad de las familias y reconocer a quienes ejercen la paternidad desde distintos lugares: padres biológicos, adoptivos, abuelos, padrastros y todas aquellas personas que, con responsabilidad y cariño, cumplen un rol fundamental en la formación y el bienestar de niños y jóvenes.

En un contexto donde el tiempo compartido adquiere un valor cada vez mayor, el Día del Padre invita a detenerse por un momento para agradecer el esfuerzo cotidiano, las enseñanzas transmitidas y el apoyo incondicional que muchas veces se expresa en pequeños gestos que dejan una huella imborrable.

Desde Las 24 Horas de Jujuy, saludamos a todos los padres en su día y les deseamos una jornada llena de afecto, reconocimiento y momentos inolvidables junto a sus seres queridos.

¡Feliz Día del Padre! 🇦🇷👨‍👧‍👦