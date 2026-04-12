Gimnasia quiere seguir con sus buenos resultados ante Agropecuario

El encuentro se jugará desde las 16 horas, y que corresponde a la fecha 9 de la Primera Nacional 2026 – Zona “B”.

Este domingo, 12 de abril, Gimnasia y Esgrima de Jujuy visitará el estadio “Ofelia Rozenzuaig” de Carlos Casares para enfrentar a Agropecuario Argentino.

El partido será dirigido por el árbitro Nahuel Viñas y estará acompañado por Daniel Zamora, asistente 1; Alejandro Scheneller, asistente 2; y el cuarto árbitro Franco Morón.

Gimnasia acumula una racha de dos victorias consecutivas y se posiciona en el primer puesto de la zona con 15 puntos, junto a Tristán Suárez.

Por su parte, el “Sojero” se encuentra en el 12° puesto con 8 unidades y arrastra tres derrotas consecutivas.

“Vamos a jugar con intensidad para ganar”

En este contexto, el director técnico del “Lobo”, Hernán Pellerano, señaló que “iremos a jugar a una cancha difícil en donde Agropecuario se fortalece”, pero teniendo en cuenta que “privándolos del control de pelota, se les puede hacer mucho daño y nosotros tendremos que aprovechar ese defecto”.

“Trabajamos bien para este partido”, expresó y enfatizó que Gimnasia “mostrará intensidad e impondrá su idea de juego para sumar de a tres”.

“Ganar es importante para mantenernos en la cima y continuar nuestro crecimiento”, destacó.

Asimismo, indicó que este partido “se encara con la misma humildad del primer día”, manteniendo el enfoque “en el crecimiento del equipo”. “Si seguimos por esta senda, sumaremos más puntos y mantendremos nuestra posición en la tabla”, puntualizó.

En otro orden, Pellerano hizo énfasis en “la importancia en que todos los jugadores se sientan bien”, argumentando que “será un año largo que se hará duro” y eso “eleva la competencia interna para mejorar”.

“El grupo está con mucha ilusión y con vocación de ganar”, comentó para luego señalar que “venimos de ganar de visitantes y de locales, llevarnos los tres puntos fuera de casa otra vez aumentará la confianza”.