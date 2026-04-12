Elecciones en Perú: Eligen al próximo presidente en medio de una fuerte inestabilidad política

La ciudadanía concurre a las urnas para elegir al reemplazante del mandatario interino José María Balcázar.

Los centros de votación abrieron este domingo en Perú, dando inicio a una jornada electoral en la que más de 27 millones de ciudadanos están llamados a elegir al nuevo presidente de la República, a los nuevos integrantes del Congreso bicameral y otros cargos.

El proceso se desarrollará hasta las 17:00 hora local en todo el territorio nacional, tras lo cual se procederá al conteo de votos y al traslado del material electoral hacia los centros de cómputo para el procesamiento final de resultados, según lo establecido por las autoridades electorales del país sudamericano.

Los peruanos residentes en el extranjero comenzaron a sufragar desde la noche del sábado, debido a la diferencia horaria, siendo Nueva Zelanda y Australia los primeros países en dar inicio a la jornada cómica, supo la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con información de la Cancillería peruana, en ciudades como Wellington y Sídney se habilitarán mesas de sufragio para millas de electores, mientras que en otras localidades de Asia y Oceanía el proceso avanzó progresivamente durante la madrugada del domingo.

La ciudadanía de Perú definirá este domingo a su próximo presidente en un contexto marcado por la inestabilidad política.

Con más de 30 fórmulas en competencia, los comicios de 2026 se perfilan como uno de los procesos electorales más fragmentados de la región, lo que anticipa un resultado abierto y, posiblemente, una segunda vuelta, según estimaron medios internacionales.

El escenario actual llega tras la destitución del ex presidente José Jerí, quien estuvo apenas unos meses en el poder.

Asumió en octubre de 2025 y fue removido en febrero de este año en medio de denuncias por presuntas irregularidades y tráfico de influencias, en un caso conocido como “Chifagate”.

En su lugar quedó de forma interina José María Balcázar, quien lidera el Ejecutivo hasta la asunción del nuevo mandatario el 28 de julio. (NA)