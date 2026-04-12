Elecciones: ¿Que se viene para la Argentina en el 2027?

Se elegirá presidente, Congreso y varios gobernadores, lo que convierte al 2027 en una elección total, no solo es presidencial.

El panorama de las elecciones presidenciales de 2027 en Argentina todavía está abierto, pero ya se pueden identificar tendencias claras, actores principales y escenarios probables. No hay una certeza, pero sí un mapa político bastante definido.

Las elecciones están previstas para el 24 de octubre de 2027, con posibilidad de balotaje si ningún candidato supera los umbrales necesarios.

Hoy el sistema político gira en torno a dos grandes polos, uno es el oficialismo (La Libertad Avanza), donde el presidente Javier Milei aparece como principal candidato a la reelección.

Y la oposición principalmente del peronismo, donde el nombre más instalado es Axel Kicillof, que aparece como principal referente opositor.

También orbitan figuras como Sergio Massa y Juan Grabois (ya lanzó su candidatura. Ahora el desafío del peronismo será unificarse y ofrecer un liderazgo claro.

El “tercer espacio” en crisis, pero clave, como el PRO, la UCR o sectores de centro están en reconfiguración. Patricia Bullrich aparece bien posicionada en imagen en algunos sondeos, en cuanto a Mauricio Macri y otros dirigentes tienen alta imagen negativa. Figuras como Facundo Manes buscan reconstruir un “centro”.

El problema de estos sectores que hoy no logran consolidarse como alternativa fuerte pero pueden ser decisivos en un balotaje.

La posible candidatura de Dante Gebel es hoy uno de los fenómenos más llamativos de cara a las elecciones presidenciales de 2027 en Argentina, pero hay un punto clave; todavía no está oficialmente confirmada por él mismo.

Distintos sectores políticos, sindicales y sociales están impulsando su candidatura presidencial dentro de un espacio llamado “Consolidación Argentina”. Ese armado incluye peronistas, ex libertarios, gremialistas y figuras públicas, lo que muestra un intento de construir algo “por fuera de la grieta”.

Incluso ya hubo actos políticos, como por ejemplo en Lanús, aunque Gebel no participó directamente. En resumen, hay campaña pero sin candidato confirmado.

¿A quién votar?

Decir que “los argentinos no saben a quién votar en 2027” es más una sensación social fuerte que una afirmación literal. En realidad, lo que muestran los datos y el clima político es algo más complejo, hay voto, pero con dudas, enojo y poca identificación.

Hoy en Argentina conviven dos fenómenos claros, una es la crisis de representación, lo otro es que una gran parte de la población siente que ningún dirigente la representa del todo.

Por ejemplo, encuestas muestran que hasta el 64% se siente poco o nada representado por la dirigencia, pero esto no significa que no voten, sino que lo hacen “sin convicción”.

Alta imagen negativa en casi todos los líderes

Hoy dirigentes de distintos espacios tienen más rechazo que apoyo (casos como Mauricio Macri o Axel Kicillof con más de 50% de imagen negativa). Incluso figuras que lideran encuestas también tienen niveles importantes de desaprobación.

Donde un mismo líder puede pasar de ser el más valorado a perder apoyo en pocos meses. La aprobación del gobierno actual, por ejemplo, muestra más caídas que subas por la situación económica

¿Qué está pasando realmente?

Más que “no saber a quién votar”, lo que ocurre es que ahora digamos se vota por descarte, no por identificación, donde crece el voto “anti” contra algo más que a favor de alguien. Por esto aumenta la bronca con toda la clase política, no solo con un partido.

Esto genera una paradoja donde la gente sigue participando en elecciones pero cada vez cree menos en quienes compiten.

Pensando en el 2027

De cara a las presidenciales, todavía no hay liderazgos consolidados indiscutidos, los espacios políticos están en reconfiguración donde el voto puede volver a ser muy cambiante y sorpresivo, como en 2023.

En síntesis, no es que los argentinos no sepan a quién votar.

Lo que pasa es más profundo: Saben votar, pero no creen en nadie del todo. Y ese escepticismo es, hoy, uno de los rasgos más fuertes del escenario político argentino.

¿Escepticismo al político o la política?

El escepticismo de los argentinos hacia la clase política no es un fenómeno nuevo, pero en los últimos años se ha profundizado hasta convertirse casi en un rasgo estructural de la vida pública. Se alimenta de una combinación de factores históricos, económicos y culturales que han erosionado la confianza ciudadana.

En primer lugar, hay una memoria acumulada de crisis recurrentes —como la de 2001— que dejaron una marca profunda en la sociedad. Aquella explosión social no solo derrumbó un modelo económico, sino también la credibilidad de buena parte de la dirigencia. Desde entonces, muchos argentinos perciben que las promesas políticas rara vez se cumplen.

A esto se suma la persistencia de problemas estructurales como la inflación, la pobreza y la inestabilidad económica. Cuando los gobiernos —de distintos signos políticos— no logran resolver estos temas, se refuerza la idea de que “todos son iguales” o que la política está desconectada de la realidad cotidiana.

Otro factor clave es la percepción de corrupción y privilegios. Los escándalos que involucran a funcionarios, junto con beneficios que la ciudadanía siente lejanos a su propia situación, alimentan el descreimiento. No se trata solo de hechos concretos, sino de una sensación generalizada de falta de transparencia.

También influye el cambio en la forma en que la gente se informa. Las redes sociales amplifican críticas, denuncias y discursos antisistema, lo que puede reforzar la desconfianza, aunque también visibiliza demandas legítimas que antes no tenían tanto alcance.

Sin embargo, este escepticismo no necesariamente implica desinterés. Por el contrario, muchos argentinos siguen participando activamente, votando y expresándose. Más que apatía, lo que predomina es una actitud crítica y exigente frente a la dirigencia.

En síntesis, el escepticismo hacia la clase política en Argentina surge de una historia de frustraciones, expectativas incumplidas y crisis repetidas. Pero también puede ser una oportunidad: una ciudadanía más crítica puede impulsar mejores prácticas, mayor transparencia y una renovación en la forma de hacer política.