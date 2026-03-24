Gimnasia pasa página y ya se enfoca en Chaco For Ever

Con el partido ante Chaco For Ever en la mira, el arquero del “Lobo”, Milton Álvarez, sostiene que “debemos mantener la tranquilidad” a fines de “continuar mejorando y seguir adelante”, ponderando que “queda mucho torneo, así que vamos a trabajar duro”.

En su análisis al próximo rival, indicó que “conocemos sus falencias” y señaló que los entrenamientos “se centran en aprovechar sus problemas y, de esa manera, lastimarlos”.

“Estamos mejorando. No hay tiempo para lamentarse de nada, así que iremos a Chaco a ganar, siendo un equipo sólido”, destacó.

Asimismo, puntualizó que el equipo “ya pasó pagina” con respecto al partido anterior, fundamentando que “las victorias y las derrotas duran poco, entonces tenemos que mantenernos positivos para seguir adelante”.

Álvarez concluyó subrayando que “esto es una carrera de resistencia, no de velocidad”, por cuanto “tenemos que ir partido a partido, manteniendo lo bueno y corrigiendo lo malo”.