En Jujuy a 50 años del golpe marcharon por la memoria, la verdad y la justicia

San Salvador de Jujuy vivió este 24 de marzo una de las movilizaciones más significativas de los últimos años al conmemorarse el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976.

La marcha y el acto central se desarrollaron en la Plaza Belgrano, donde confluyeron cientos de personas para reafirmar el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.

La movilización se realizó en el marco de una fecha significativa para el país, que cada año convoca a miles de personas a recordar a las víctimas de la última dictadura y a reafirmar el compromiso con la democracia.

Familiares de desaparecidos, organismos de Derechos Humanos y vecinos marcharon unidos para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado en la provincia.

La convocatoria reunió a instituciones vinculadas a los Derechos Humanos, familiares de personas detenidas-desaparecidas, organizaciones sociales y vecinos que se sumaron a la jornada de memoria y reflexión.

Las actividades comenzaron alrededor de las 15 horas en el Parque de la Memoria, ubicado en el acceso sur de la ciudad sobre avenida Savio. Allí se llevó a cabo un acto en el que familiares recordaron a las víctimas del terrorismo de Estado en la provincia de Jujuy, con mensajes centrados en la importancia de sostener la memoria colectiva y el reclamo de verdad y justicia.

Finalizado el acto, la columna de manifestantes inició la marcha hacia Plaza Belgrano, donde se desarrolló el acto central de la jornada. Durante el recorrido, se replicaron consignas históricas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y el “Nunca Más”.

Al llegar a la Plaza Belgrano, se llevó a cabo el acto principal con la lectura de un documento consensuado entre las organizaciones convocantes. En el texto se ratificó la necesidad de sostener las políticas de memoria, exigir justicia y defender los derechos humanos en el presente.

La actividad también incluyó intervenciones artísticas, música en vivo y expresiones culturales que acompañaron una jornada atravesada por la emoción y la reflexión colectiva.

A medio siglo del inicio de la última dictadura cívico-militar, la convocatoria en Jujuy mostró una fuerte participación intergeneracional, con jóvenes que se sumaron a la marcha junto a quienes mantienen viva la memoria desde hace décadas.

La conmemoración del 24 de marzo volvió a dejar en claro que, en Jujuy, la memoria sigue siendo una construcción colectiva que se sostiene en las calles, con la firme convicción de que el pasado no debe repetirse.