Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy miércoles 25 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 25 de marzo, la temperatura rondará entre los 13 y 23 grados.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 25 de marzo el cielo estará con chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre los 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento y los vientos del Sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 73 por ciento y la visibilidad sería regular.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector Sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del Norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 70 y 100 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones de qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora.

En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones.

Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

• No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.

• Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.

• Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.

• También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.

• No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.

• Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.

• Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.

• Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.

• Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.

• Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.