El MPA mantuvo una reunión con personal policial de la Unidad Regional 4

Se abordaron distintos aspectos vinculados al trabajo articulado entre el Ministerio Público de la Acusación y la fuerza policial

El Ministerio Público de la Acusación llevó adelante una reunión de trabajo con personal policial perteneciente a la Unidad Regional 4 de la Policía de la Provincia, en el marco de las acciones institucionales orientadas al fortalecimiento de las tareas preventivas y de investigación penal.

El encuentro estuvo encabezado por el fiscal Ernesto Lian Resúa, titular de la Fiscalía de la ciudad de San Pedro de Jujuy N° 3 y habilitado en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar de la Ciudad de Libertador General San Martín N° 2.

También estuvo acompañado por los ayudantes fiscales Miguel Orihuela, Julio Guerrero y Mariano Medina, pertenecientes a la circunscripción Libertador General San Martín.

En representación de la Unidad Regional 4 participaron jefes de distintas áreas del Centro de Gestión para la Seguridad Ciudadana UR4, entre ellos el Crio. Mayor Cristian Vargas, la Crio. Patricia González, el Crio. Pedro Sebastián Méndez, el Of. Ppal. Miguel Vargas y personal subalterno del Centro de Gestión y del GOM.

Asimismo, estuvieron presentes el jefe del Área Sumarios de la Unidad Regional 4, Crio. Insp. Ramón Reyes, además del Of. Ppal. Nicolás Esteban Nava y personal subalterno del Cuerpo de Infantería.

Durante la jornada se abordaron distintos aspectos vinculados al trabajo articulado entre el Ministerio Público de la Acusación y la fuerza policial, haciendo especial énfasis sobre la necesidad de preservar adecuadamente la escena del hecho, resguardar los elementos de interés para la causa y garantizar una correcta recepción de la información inicial, teniendo en cuenta que las primeras actuaciones suelen ser determinantes para el avance de la investigación penal preparatoria.

En ese marco, la jornada también incluyó una instancia de capacitación orientada al correcto llenado de actas de prevención, requisa y secuestro, abordándose criterios prácticos vinculados a la confección de las actuaciones policiales y la adecuada preservación de los elementos de prueba incorporados a las investigaciones penales.

Desde el Ministerio Público de la Acusación destacaron la importancia de este tipo de encuentros institucionales, los cuales permiten fortalecer el trabajo articulado con las fuerzas de seguridad, unificar criterios de actuación y optimizar las tareas investigativas en beneficio del adecuado servicio de justicia.