Gimnasia inicia su camino en la Copa Argentina

Este miércoles, 11 de febrero, a partir de las 21:15 horas, Gimnasia y Esgrima de Jujuy se enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero por los 32avos de final de la Copa Argentina.

El partido tendrá lugar en el estadio “Padre Ernesto Martearena” de Salta, con el arbitraje de Andrés Gariano, acompañado por el asistente 1, Gabriel Chade; asistente 2, Damián Espinoza; y el cuarto árbitro, Mauricio Martín.

Será el debut en competencia oficial del “Lobo” en el 2026, año en el que se tienen altas expectativas por el armado del equipo, que cuenta con la base de la temporada anterior y la llegada de refuerzos para impulsar el nivel futbolístico de Gimnasia.

Cabe recordar, que las entradas para presenciar el partido están a la venta en el estadio “23 de Agosto”, desde las 11 hasta las 18 horas.

“En óptimas condiciones para afrontar este partido”

De cara al desafío que se viene en Salta, Francisco Molina afirmó que el “Lobo” se mantiene “tranquilo, a pesar de ser un partido a todo o nada”, ya que sostiene que el plantel “cuenta con jugadores de mucha jerarquía que están acostumbrados a estas situaciones”.

Partiendo desde esa base, el volante exteriorizó su felicidad de “arrancar una nueva etapa con un nuevo cuerpo técnico e incorporaciones que ayudarán a encontrar la mejor versión del equipo”.

“No vamos a dejar pasar esta oportunidad, trabajamos mucho para el inicio de la competencia”, puntualizó.

En tanto, puso en valor el rol de los hinchas jujeños que irán al partido, subrayando que “sabemos que nos acompañaran como lo hicieron siempre y eso lo sentimos mucho”.