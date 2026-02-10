Jorge visitó el polideportivo Kennedy y entregó equipamiento al equipo de Newcom

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, visitó el polideportivo del barrio Kennedy, donde realizó la entrega de equipamiento deportivo al equipo de Newcom que funciona en el lugar y destacó una serie de obras que buscan seguir fortaleciendo la infraestructura deportiva y la seguridad vial del sector.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó el trabajo articulado que se desarrolló entre el municipio y el Gobierno de la Provincia, poniendo en valor este importante espacio de contención y recreación para los vecinos, “un trabajo en conjunto con provincia, en el que se ha puesto en valor todo este gran centro deportivo y donde el municipio está interviniendo con una gran obra de ordenador de tránsito que se realiza para complementar este espacio, un espacio deportivo adecuado”.

En ese sentido, el intendente remarcó que el proyecto integral apunta a consolidar al polideportivo como un verdadero punto de encuentro, “tenemos todo un proyecto complementario, los baños están sirviendo como centro de participación vecinal, para complementar toda una actividad que se recrea permanentemente, como las ferias de frutas y verduras, y que significa que en Kennedy haya un verdadero latir en un lugar que está destinado a la actividad, a la recreación y fortalecer los lazos entre las familias y los vecinos”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, subrayó la importancia de estos espacios públicos dentro de la planificación urbana, “la gestión municipal se ha caracterizado por planificar la ciudad con estos espacios abiertos, amigables y son justamente los vecinos quienes le dan contenido, y quienes aprovechan estos espacios, por lo tanto, estamos colaborando con estos grupos que dan mucho para esta ciudad”, expresó.

A su turno, el director de Descentralización, Daniel Toconas, detalló que, “estamos coloaborando con el deporte en general y particularmente con el Newcom, con el equipo Las Águilas que representan al barrio Kennedy, a su vez brindando todo el apoyo para las diversas instituciones descentralizadas con las que cuenta el Municipio”.

La entrega de pelotas y redes para el equipo de Newcom fue especialmente valorada por los vecinos del barrio, Fabiana Lello, vecina de Kennedy, manifestó su agradecimiento al intendente por el acompañamiento permanente del municipio, “estamos muy agradecidos, porque cada vez que solicitamos algo, el intendente siempre respondió. Lo último que solicitamos fue pintar la cancha y nos ayudaron muchísimo, además se construyó el SUM con ayuda del municipio así que estamos muy agradecidos, sobre todo ahora con este pedido de pelotas y redes que nos acaba de hacer entrega el intendente, que siempre está muy pendiente al deporte”, afirmó.

Finalmente, Lello aprovechó la ocasión para invitar a la comunidad a sumarse a la práctica del Newcom en el polideportivo, “invitamos a la comunidad a practicar este deporte, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 20hs en el polideportivo de barrio Kennedy, se pueden sumar personas más de 40 años, tenemos categoría +50 y +60 también, estaremos entrenando con el profesor Gustavo Escobar, técnico nacional e internacional”, concluyó.