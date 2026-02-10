Tensión en Colombia: Petro denunció que escapó de un intento de asesinato

El mandatario afirmó que debió cambiar su itinerario por un plan para matarlo y denunció una escalada de violencia política, marcada por el secuestro de la senadora indígena Aída Quilcué en el Cauca.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que logró evadir un plan para asesinarlo y pidió máxima alerta ante un clima de violencia política creciente en el país, a menos de tres meses de las elecciones legislativas. Paralelamente, la senadora indígena Aída Quilcué, cercana al mandatario, fue reportada como secuestrada en el convulso departamento del Cauca, informó su equipo y confirmó el propio presidente.

En una reunión de gabinete transmitida en vivo desde Montería, Petro relató la secuencia de los hechos que, según dijo, motivaron su decisión de modificar su itinerario y alegó que su vida estaba en peligro. “Tengo que confesar que me mudo en dos días, escapándome de que me maten”, sostuvo el mandatario, quien narró que el viernes no aterrizó en el lugar previsto porque temía que “le iban a disparar al helicóptero, con mis hijos también”.

Las declaraciones del presidente se dieron horas después de que el equipo de Quilcué denunciara que la legisladora y su esquema de seguridad fueron interceptados por desconocidos alrededor de las 13:30 hora local mientras transitaban por el tramo Inzá–Totoró, en una región donde operan grupos armados ilegales. Hasta el cierre de esta edición no se tenía confirmación sobre su paradero.

Petro calificó la desaparición de Quilcué como un “grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país” y ordenó la movilización de toda la Fuerza Pública para dar con ella. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que los operativos de búsqueda ya están en marcha.

El episodio se suma a un contexto de violencia política que ha azotado a Colombia en los últimos meses. La semana pasada, la caravana del senador Jairo Alberto Castellanos fue atacada en el departamento de Arauca; aunque el parlamentario no se encontraba en el vehículo, dos de sus guardaespaldas fallecieron en el atentado. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) negó responsabilidad en el ataque.

Petro también denunció acciones internas relacionadas con su seguridad personal, incluyendo la orden de retirar a un general de la policía a quien vinculó con un plan para ponerle sustancias psicoactivas en su vehículo, y mencionó órdenes de captura que, según él, buscaban incluso implicar a su hijo en un proceso penal a fines del año pasado.

(Cadena3)