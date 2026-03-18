Subió el desempleo a 7,5% a fin de 2025: Afectó a casi 1,7 millones de personas

Fue en el cuarto trimestre del año pasado. Implica un aumento de 1,1% en comparación del mismo período de 2024. La desocupación alcanzó a 1,64 millones de individuos.

La tasa de desocupación registró un aumento en el cuarto trimestre de 2025 y se ubicó en el 7,5% de la población económicamente activa, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El dato implica una suba de 1,1 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior.

En términos absolutos, el desempleo alcanzó a 1,64 millones de personas. Durante ese período, la oferta laboral llegó a 22,72 millones, con un incremento de 69.300 personas respecto del trimestre anterior.

Sin embargo, el empleo total se redujo en 142.600 puestos, lo que explica el aumento de 211.900 desocupados.

En la comparación interanual, la oferta laboral creció en 138.200 personas, pero el empleo cayó en 107.600, lo que derivó en un incremento de 245.700 desempleados en todo el país, de acuerdo con los datos extrapolados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) a una población total de 47,7 millones.

Las tasas de actividad y empleo se mantuvieron relativamente estables. La actividad alcanzó el 48,6%, mientras que la tasa de empleo se ubicó en el 45%, aunque mostró una caída de 0,4 puntos porcentuales respecto al trimestre previo y de 0,7 puntos en la comparación interanual.

El economista Gabriel Caamaño explicó que el aumento del desempleo se debe principalmente a la caída del empleo formal.

“La totalidad se explica por una baja de la tasa de empleo formal, mientras que la informal creció levemente”, señaló.

El impacto fue especialmente fuerte entre los jóvenes. En el grupo de 14 a 29 años, la desocupación subió 3 puntos porcentuales en mujeres y 3,7 puntos en varones. En cambio, entre las personas de 30 a 64 años, los indicadores se mantuvieron estables.

Dentro de la población desocupada, los jóvenes también concentran los mayores porcentajes: los varones de hasta 29 años representan el 27,9% del total, mientras que las mujeres de ese rango alcanzan el 23,1%.

Otro dato relevante es el tiempo de búsqueda de empleo. El 30,9% de los desocupados lleva más de un año intentando reinsertarse en el mercado laboral.

En tanto, el 24,9% busca trabajo desde hace entre uno y tres meses, y el 15,9% lo hace desde hace menos de un mes.

El informe refleja un mercado laboral tensionado, con dificultades para generar empleo genuino y una mayor vulnerabilidad en los sectores más jóvenes, en un contexto donde la recuperación del trabajo formal aún no logra consolidarse.

(Cadena3)