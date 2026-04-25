En barrio Constitución de Palpalá desbarataron una peña clandestina en plena madrugada

La Patrulla Contravencional de la Unidad Regional 8 clausuró una peña clandestina que funcionaba ilegalmente en la zona sur de la ciudad de Palpalá.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 02:50 de este sábado, cuando los efectivos detectaron la actividad irregular en una vivienda ubicada sobre calle Pedro Castañeda

Al constatar la aglomeración de personas y la falta de autorizaciones correspondientes, el personal policial labró el acta de infracción por violación al Artículo 30 de la Ley 5956/16.

Durante el procedimiento, una mujer fue notificada de las actuaciones, señalando a un familiar como el responsable de la organización del mismo.

Estas intervenciones forman parte de los controles nocturnos que buscan garantizar el orden público y el descanso de los vecinos.

Desde la fuerza recordaron que la realización de eventos bailables o peñas sin permiso municipal ni policial conlleva fuertes sanciones económicas y legales para los propietarios de los inmuebles.